Roborock Qrevo S Pro : plus de 200 € de réduction sur ce puissant aspirateur robot laveur de sol, c’est une affaire !

Le Roborock Qrevo S Pro est un robot 2-en-1 qui aspire et lave vos sols super efficacement. Il est aussi doté d’une base complète qui va laver, vider et remplir votre robot après chaque passage. En résumé, vous allez pouvoir le laisser se débrouiller tout seul pendant plus de 2 mois. Et vous allez pouvoir profiter de tout cela à prix mini grâce à une grosse réduction en cours sur Amazon.

Roborock Qrevo S Pro

Roborock est la marque de référence des aspirateurs robots. On retrouve à son catalogue une large gamme de produits avec des modèles ultra haut de gamme à plus de 1000 voire 1500 euros mais aussi des modèles beaucoup plus accessibles aux alentours de 200 euros. Roborock Qrevo S Pro se veut à la fois complet et performant tout en restant à un tarif abordable.

Ainsi, son prix de vente recommandé est de 589,99 euros. Pour autant, il est aujourd’hui disponible à la vente à un prix encore plus intéressant. Grâce à une promotion de 210 euros, Amazon le propose à seulement 379,99 euros. C’est un excellent rapport qualité-prix pour ce modèle performant, capable d’aspirer aussi bien que de passer la serpillère et autonome pendant presque 10 semaines grâce à sa base. On vous en dit plus juste en dessous.

Roborock Qrevo S Pro : pourquoi choisir cet aspirateur robot laveur de sol ?

Le Roborock Qrevo S Pro est un modèle qui offre une belle puissance d’aspiration de 18 500 Pa associée à sa très efficace brosse principale en caoutchouc. Ainsi, cet aspirateur robot va pouvoir capter toutes les saletés au sol, aussi bien sur sol dur que sur moquette et tapis. En plus, il dispose d’un système anti-emmêlement qui permet d’aspirer les cheveux et poils d’animaux sans qu’ils ne se coincent dans les brosses.

Côté lavage du sol, on trouve deux serpillères rotatives relevables qui tournent à 200 tours par minute et peuvent optimiser le nettoyage en choisissant entre 30 niveaux de débit d’eau. Pour pouvoir s’occuper de toute la maison sans se cogner dans des obstacles imprévus, ce modèle dispose de la technologie Reactive Tech. Et avec une hauteur de seulement 9,65 cm, il peut se faufiler sous les meubles sans souci.

Enfin, le Roborock Qrevo S Pro est fourni avec une station qui va vider et stocker les poussières, remplacer l’eau sale par de l’eau propre et s’occuper de nettoyer les serpillères. En effet, la base lave à haute température (75 °C) et séche à air chaud (45 °C) les serpillères pour éviter les mauvaises odeurs et s’assurer qu’elles sont prêtes pour le prochain passage.


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