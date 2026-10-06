RTX 5060, Core 7 et SSD de 1 To : ce PC portable gamer ASUS perd 440 € sur Amazon

L’ASUS V16 Gaming voit son prix chuter de 30% sur Amazon. Vous économisez 440 € sur cette référence équipée d’une RTX 5060, d’un processeur Core 7 et d’un SSD de 1 To. Le PC est vendu et expédié par Amazon, avec Windows 11 Home installé.

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Il s’agit d’une offre exclusive Prime proposée dans le cadre des Jours Flash de l’automne 2026. Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez profiter de cette offre en vous inscrivant à l’essai gratuit de 30 jours, si votre compte est éligible. Vous aurez alors accès au tarif promotionnel immédiatement. Mais n’oubliez pas d’annuler l’abonnement avant la fin des 30 jours pour ne pas être débité automatiquement.

Ce PC portable gamer Asus est à 1 059,99 € au lieu de 1 499,99 €, ce qui est un bon prix dans le contexte actuel et au vu de la fiche technique de la machine. Elle dispose d’une carte graphique récente, d’un écran de 16 pouces et de suffisamment de stockage pour installer plusieurs jeux.

ASUS V16 : une RTX 5060 et un écran de 16 pouces à 144 Hz

La partie graphique repose sur une NVIDIA GeForce RTX 5060 avec 8 Go de mémoire GDDR7. Elle est accompagnée d’un processeur Intel Core 7 240H. Ce dernier compte 10 cœurs et 16 threads, avec une fréquence allant jusqu’à 5,2 GHz. Cette configuration est aussi confortable pour travailler ou utiliser plusieurs applications en même temps.

L’écran a une diagonale de 16 pouces (1 920 × 1 200 pixels), avec un format 16:10 apporte un peu plus de hauteur que le traditionnel 16:9. On retient aussi sa fréquence de 144 Hz, qui permet de profiter d’un affichage plus fluide dans les jeux.

L’ASUS V16 Gaming dispose par ailleurs 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 1 To sur la configuration proposée. Les jeux peuvent vite occuper plusieurs dizaines de gigaoctets chacun. Cette capacité offre donc une bonne marge pour vos installations et autres fichiers.

Pour rappel, les Jours Flash Prime d’Amazon se déroule sur deux jours et vont s’achever le mercredi 7 octobre 2026 à 23h59.