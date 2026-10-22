Xbox Cloud Gaming : voici combien vont coûter les sessions de jeu à la carte

Microsoft vient de dévoiler les prix de sa nouvelle formule du Xbox Cloud Gaming. Plus besoin d’être abonné au Game Pass pour en profiter, les joueurs peuvent dorénavant acheter des sessions de quelques heures directement sur la plateforme.

Ça bouche du côté du Xbox Cloud Gaming. L’arrivée d’Asha Sharma aux commandes de la division gaming de Microsoft a mis un sacré coup de boost au développement qui semblait s’enliser ces dernières années. Mais pas forcément pour le meilleur. Après que le jeu en cloud ait été rendu disponible à tous les abonnés au Game Pass (et non plus réservée à la formule Ultimate comme au début), la nouvelle PDG a décidé que tout le monde verrait son temps de jeu réduit.

Dorénavant, les abonnés à la formule Ultimate auront droit à 15 heures de jeu pas mois, tandis que ceux étant sur les formules Premium et Essential auront respectivement droit à 10 et 5 heures de jeu par mois. Cela vous paraît peu ? Pas de panique, Xbox à la solution : acheter des heures de jeu supplémentaires ! C’est en effet ce qu’annonce l’entreprise dans un récent billet de blog, qui teste actuellement cette nouvelle offre auprès des Insiders.

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Les prix du Xbox Cloud Gaming à la carte dévoilés

Là encore, trois niveaux sont proposés. Voici les prix annoncés par Xbox :

Session de 10 heures : 3,99 dollars

3,99 dollars Session de 25 heures : 7,99 dollars

7,99 dollars Session 50 heures : 11,99 dollars

Pour le moment, aucun prix en euros n’a été dévoilé. On peut toutefois supposer que la conversion se fasse au centime près, ce qui est souvent le cas avec le dollar avec des sommes aussi petites. Visiblement, Xbox souhaite d’abord vérifier que sa stratégie fonctionne avant de la déployer auprès de tous les joueurs.

Soulignons qu’à ce prix, les utilisateurs auront le droit à des temps d’attente réduit et surtout à une expérience sans la moindre publicité. On rappelle que Xbox a récemment lancé offre de cloud gaming gratuit, justement financé par la publicité. Enfin, détail important, les heures achetées pourront être utilisée sans contrainte de temps par les joueurs. Vous pourrez jouer une heure ici, puis 4 heures 15 jours après, et ce jusqu’à expiration de votre quota.