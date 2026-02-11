Samsung Galaxy S25 FE : le smartphone premium passe à petit prix avec ces 3 offres cumulables !

Boulanger propose en ce moment trois offres promotionnelles cumulables sur le Samsung Galaxy S25 FE. Cela vous permet de faire baisser considérablement le prix de cet excellent smartphone. On vous explique comment faire pour en profiter.

Galaxy S25 FE

Si vous cherchez un smartphone premium pas cher, le Samsung Galaxy S25 FE a été conçu pour vous. En effet, il reprend les caractéristiques principales du S25, mais pour un prix plus raisonnable. Alors quand il profite en plus de 3 promotions cumulables, son rapport qualité-prix devient impressionnant.

Pour profiter de ces 3 réductions de prix, il faut vous rendre sur le site de Boulanger. La première réduction est directement appliquée sur la fiche produit puisque le S25 FE passe de 749,99 euros à 599 euros. Mais ce n’est pas tout puisque vous avez également une offre de remboursement qui vous permet de faire baisser le prix de 100 euros supplémentaires ainsi qu’un bonus rachat de 70 euros. Le prix final chute donc à seulement 429 euros, soit plus de 320 euros de réduction totale. C’est une excellente offre pour ce téléphone qui ne manque pas d'atouts !

Pourquoi choisir le Galaxy S25 FE ?

Ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger, le Samsung Galaxy S25 FE rivalise avec les plus grands du secteur ! Pour l’écran, le smartphone profite d’une très belle dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une luminosité en pointe à 1900 nits.

Le smartphone est par ailleurs équipé du puissant processeur Exynos 2400 accompagné de 8 Go de RAM pour une utilisation fluide, même en mode intensif. Ainsi, ce modèle est capable de faire tourner les dernières nouveautés offertes par l’intelligence artificielle. Avec Galaxy AI et Gemini, vous pourrez simplifier et améliorer vos tâches du quotidien comme retoucher vos photos ou traduire en temps réel.

Côté autonomie, la batterie de 4900 mAh permet une utilisation d'environ 25 heures sans recharge. En plus, ce modèle a une puissance de charge de 45 W et est compatible avec la recharge sans fil Qi2. La partie photo et vidéo n'est pas en reste puisqu'on trouve à l’arrière un module triple capteur avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x.


