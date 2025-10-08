Freebox : le Super Player pourrait débarquer d’ici quelques mois, Xavier Niel tease son nouveau boîtier TV

Annoncé il y a presque deux ans, le fameux Super Player de Free pourrait bien être sur le point d'arriver sur les étals de l'opérateur. Xavier Niel a en effet laissé échapper en interview que son nouveau boîtier TV devrait voir le jour d'ici quelques mois. La patron de l'opérateur a également livré quelques détails techniques.

Voilà un player qu'on aura attendu longtemps. C'est au début de l'année 2024 que Free comment à teaser son nouveau boîtier TV, censé remplacer celui de la Freebox Pop. Un an plus, on apprend que celui-ci s'appellerait Super Player et qu'il serait basé sur Android 14. Mais depuis, plus aucune nouvelle. Il aura fallu attende que nos confrères d'Univers Freebox pose la question à Xavier Niel pour que celui-ci nous donne enfin une fenêtre de sortie pour le player.

« On a réfléchi à un player complètement intégré en soft et en hardware ». Voici donc ce que le principal intéressé a à dire du futur boîtier attendu de longue date par les utilisateurs. Qu'est-ce que cela veut dire ? Difficile à dire avec certitude pour le moment, si ce n'est que Free prévoit probablement de booster les performances du player. Les anciennes fuites vont d'ailleurs dans ce sens, en prédisant un processeur ARMv8 et 4 Go de RAM.

Le Super Player de Free devrait bientôt pointer le bout de son nez

Quant à la partie logicielle, le boîtier devrait aux dernières nouvelles intégrer Android 14. Reste à savoir si Free compte maintenir ce cap où passer sur une version plus récente du système d'exploitation. Rappelons que cette information a presque un an, il n'est donc pas impossible que l'opérateur mette à jour ses ambitions.

D'autant que la fenêtre de sortie est encore floue. Toujours selon Univers Freebox, celle-ci devrait avoir lieu “dans les mois à venir”. On peut ainsi tout aussi bien tabler pour une fin de l'année 2025 qu'un début de l'année 2026. Free n'ayant pas encore communiqué officiellement sur le player, mieux vaut se montrer patient.