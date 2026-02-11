Bon plan Apple Watch Series 10 : la montre connectée passe à prix mini sur Boulanger, vite !

Vous rêvez de vous offrir une Apple Watch, mais vous attendez une belle promotion pour craquer ? Ce bon plan est fait pour vous ! Alors qu'elle était affiché 479 € à sa sortie, le prix de l'Apple Watch Series 10 46 mm a bien chuté sur Boulanger. Et en ce moment, vous avez une réduction supplémentaire de 50 € ! La montre connectée passe alors à 369 € seulement. Mais attention, ne tardez pas car à ce prix, les stocks risquent de fondre rapidement !

Apple Watch Series 10

Sortie il y a un peu plus d'un an, l’Apple Watch Series 10 reste une excellente smartwatch en 2026. C'est un modèle à la fois très performant et endurant, comme nous avons pu le voir sur notre test complet de l’Apple Watch Series 10. Et bonne nouvelle, Boulanger propose actuellement une belle chute de prix sur ce modèle.

L’Apple Watch Series 10 GPS 46 mm était affichée à 479 € à sa sortie, mais depuis l'arrivée de son successeur, son prix a bien baissé pour atteindre les 419 € seulement. Et en ce moment, Boulanger propose une réduction de 50 euros supplémentaire. Ce modèle passe donc à seulement 369 €. C’est un excellent prix pour ce modèle aux caractéristiques avancées, et il ne va pas falloir hésiter longtemps !

Pourquoi choisir l’Apple Watch Series 10 ?

L’Apple Watch Series 10 se distingue des générations précédentes grâce à un design plus fin avec une épaisseur de seulement 9,7 mm. Elle dispose également d'un écran OLED 30% plus grand que la Series 9 qui offre de meilleurs angles de vision. Avec sa conception en titane, le boîtier est aussi plus léger tout en étant très résistant.

Cette smartwatch tourne avec la puce Sip S10 qui offre d’excellentes performances tout en étant moins énergivore. L’Apple Watch Series 10 profite également des avancées en matière d’intelligence artificielle avec un affichage automatique de widgets en fonction de votre activité. L’IA permet aussi de réduire les bruits de fond pendant les appels ou d’offrir une meilleure traduction en temps réel.

Comme bien souvent chez Apple, la partie santé propose de nouvelles capacités comme la détection de l’apnée du sommeil. Les sportifs ne sont pas non plus oubliés avec des nouveaux capteurs de profondeur et de température de l’eau très pratiques pour les sports nautiques. Comme elle est certifiée IP68, vous pouvez l'utiliser dans l'eau et descendre jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Enfin, côté autonomie, l’Apple Watch Series 10 peut être utilisée pendant 18 heures et vous pouvez retrouver 80% d’autonomie en seulement 30 minutes de recharge.


