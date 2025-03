Vous avez une Freebox depuis longtemps ? Ces deux modèles vont totalement arrêter de fonctionner

Deux modèles de Freebox arrêtent bientôt de fonctionner sur décision de Free. Un arrêt notifié aux clients depuis plusieurs semaines, et qui répond à des évolutions techniques avec le passage à la fibre. L'opérateur propose un échange contre des boîtiers plus récents et rapides.

Deux modèles de Freebox tirent bientôt leur révérence. Free annonce en effet depuis quelques semaines aux clients concernés l'arrêt prochain à distance de deux modèles de Freebox qui seront bientôt considérées comme obsolètes. Dans les deux cas, les appareils cesseront bientôt totalement de fonctionner, que ce soit sur le plan de la connectivité à internet ou de l'accès au service de télévision.

Dans un cas, l'arrêt à distance est justifié par une évolution technologique majeure. Les abonnés Free disposent désormais de la possibilité à passer à une connexion internet plus rapide et stable via la fibre optique. Un problème pour l'une de ces box qui ne peut fonctionner que via l'ADSL, technologie basée sur l'ancien réseau téléphonique qui devrait prochainement être totalement abandonné.

Free débranche définitivement deux de ses Freebox, voici si vous êtes concerné

Dans l'autre cas, le problème semble davantage d'ordre commercial – le FAI préférant se concentrer sur des boîtiers et offres d'abonnement qui rencontrent davantage de succès auprès des clients. Alors de quels modèles est-il question, et surtout que doivent faire les clients concernés par l'obsolescence programmées de leur matériel ?

C'est deux box, certains l'auront sans doute deviné, sont la Freebox Crystal et la Freebox One. Deux modèles que le FAI tente de pousser vers la sortie depuis plusieurs années via des offres promotionnelles impliquant un échange de matériel. Désormais, les box concernées affichent un message indiquant l'arrêt total de leur fonctionnement passé le 31 décembre 2025.

L'opérateur conseille aux clients de se mettre en relation avec Free au 3244 où la migration vers une offre fibre leur sera proposée. L'installation de la prise, si elle doit se faire, est gratuite et prise en charge par le FAI. Au passage, la firme ne compte pas jeter les box visée par cet arrêt programmé. Ces dernières seront recyclées, dont une partie de matériaux revalorisés en sous-couches pour terrains de football synthétiques.