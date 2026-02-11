La Twingo électrique à moins de 16 000 € surprend avec ses équipements de série

La Twingo électrique se décline enfin dans sa version la plus abordable. Renault ouvre les commandes pour cette finition d’entrée de gamme très attendue. À ce prix, son niveau d’équipement a de quoi surprendre.

Renault avait promis une citadine électrique vraiment accessible, et la marque tient parole. Annoncée fin 2025, la nouvelle Twingo E-Tech s’affiche à 19 490 € dans sa version de base, et à partir de 15 870 € pour les conducteurs éligibles au bonus écologique. Un tarif inédit pour une voiture électrique aussi équipée. Ce positionnement agressif rappelle celui de la Dacia Spring, tout en proposant des prestations bien supérieures.

Portée par le bon démarrage de la R5 E-Tech, Renault accélère sur le segment des petites voitures électriques. La version haut de gamme Techno est déjà disponible depuis plusieurs semaines. Désormais, c’est la finition Evolution qui fait son entrée dans le configurateur. Et malgré son prix réduit, cette Twingo ne sacrifie pas tout. Elle affiche même un équipement étonnamment complet pour une entrée de gamme.

La Twingo électrique Evolution intègre un grand écran tactile et des équipements rares à ce prix

La Twingo électrique Evolution conserve une bonne partie de l’allure dévoilée lors des présentations officielles. Elle reprend les phares LED, des roues de 16 pouces avec enjoliveurs spécifiques et des éléments de design inspirés de la première génération. Le style reste coloré et moderne, même si certaines touches disparaissent, comme les vitres arrière surteintées ou l’antenne requin. La teinte de série est un jaune vif, baptisé Mango.

Mais c’est à bord que cette version surprend. YouTube Music intègre en série un écran tactile 10,1 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Un second écran de 7 pouces affiche les informations de conduite. La voiture propose aussi la climatisation manuelle, le régulateur de vitesse, les rétroviseurs électriques dégivrants, les radars de recul et les feux de route automatiques. Une dotation rare à ce niveau de prix.

Sous le capot, on retrouve un moteur de 82 chevaux associé à une batterie LFP de 27,5 kWh. L’autonomie atteint 265 kilomètres. La recharge se limite à 6,6 kW en courant alternatif. Une option à 500 € permet de passer à 11 kW en AC et 50 kW en DC. De quoi rendre cette citadine encore plus polyvalente sans trop alourdir la facture.