Vite, les AirPods 4 ANC passent à petit prix, mais aujourd’hui seulement !

Les AirPods 4 ANC sont actuellement à prix cassé sur Rakuten grâce à cette offre flash. Déjà en promotion, les écouteurs d’Apple passent à 144,99 € seulement avec le code RAKUTEN5. Mais attention, il n’est valable que durant 24 heures, demain il sera trop tard !

À l’approche de la Saint-Valentin, Rakuten a décidé de marquer le coup en proposant 2 codes qui cassent les prix sur une sélection de produits. En renseignant RAKUTEN5 dans votre panier, vous obtenez 5 € de réduction dès 39 € d’achat, et avec le code ou RAKUTEN30, vous avez 30 € dès 299 € d’achat. C’est le bon moment pour faire le plein de bons plans !

Vous cherchez de nouveaux écouteurs avec une réduction de bruit efficace et les modèles proposés par Apple vous font de l’oeil ? Les AirPods 4 ANC sont actuellement en promotion à 149,99 € au lieu de 199 €. C’est déjà un excellent prix. Et avec le code RAKUTEN5, ils chutent à 144,99 € seulement ! Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Quelles sont les caractéristiques des AirPods 4 ANC ?

Toujours en vente à 199 € sur le site officiel d’Apple, les AirPods 4 ANC sont à prix sacrifié sur Rakuten. Ces écouteurs à prix attractif ne manquent pas d’atouts, à commencer par leur design revisité pour un meilleur maintien et un confort optimal tout au long de la journée. Les tiges plus courtes sont plus équilibrées et vous donnent la possibilité de contrôler facilement la lecture ou les appels grâce à une simple pression.

Les AirPods 4 ANC embarquent par ailleurs une puce H2 qui permet d’avoir un rendu audio de haut niveau. L’expérience est riche, avec un son précis, équilibré et immersif avec l’audio spacial.

Enfin, les AirPods 4 profitent d’une autonomie qui peut atteindre les 5 heures d’écoute (sans ANC ou 4 heures avec la réduction de bruit active), et 30 heures lorsque vous utilisez le boîtier. Et comme ils sont certifiés IP54, vous pouvez les emporter partout avec vous et les utiliser même sous la pluie.