Le nouvel adaptateur sans fil pour Android Auto de Motorola se dévoile en avance

Successeur du très populaire Motorola MA1, le logiquement nommé MA2 se révèle avant sa sortie à travers plusieurs photos détaillées. Voici à quoi va ressembler l'appareil.

S'il est possible de connecter facilement son smartphone Android à sa voiture à l'aide du Bluetooth, cela ne permet pas d'exploiter tout le potentiel de ce mode de partage. Pour ça, il faut faire appel à Android Auto. Mais contrairement à CarPlay qui le propose nativement, il n'est pas possible de profiter d'Android Auto sans une connexion filaire entre le mobile et le véhicule. Une limitation agaçante quand on sait qu'elle existe depuis des années.

Sans surprise, des adaptateurs Android Auto sans fil ont vu le jour. Seul l'un d'entre eux est officiellement homologué par Google : le Motorola MA1 sorti en 2022. C'est lui que vous pouvez voir en illustration principale de cet article. Comme il commence à accuser son âge, plusieurs personnes se demandent quand elles verront son successeur. Ça tombe bien : des photos du Motorola MA2 sont déjà disponibles. Les voici.

Voici à quoi va ressembler l'adaptateur sans fil pour Android Auto Motorola MA2

La première chose qui saute aux yeux, c'est la forme de l'adaptateur. Le design presque rond laisse la place à un rectangle aux bords légèrement arrondis. Deuxième grosse différence avec le premier modèle : un câble détachable. Il est impossible à désolidarisé du MA1, ce qui frustrait parfois les utilisateurs. Le MA2 semble accepter le branchement en USB-C et en USB-A, comme en atteste la présence de deux câbles sur la photo ci-dessous. On suppose que ces derniers seront fournis dans la boîte.

Autre détail intriguant visible sur la photo de droite : un genre de switch basculant d'un côté ou de l'autre sur ce qui est la tranche inférieur de l'appareil (par rapport à l'orientation du logo Motorola). Son utilité est pour l'instant inconnue. Il faudra également attendre pour savoir si l'adaptateur sans fil pour Android Auto Motorola MA2 sera compatible avec CarPlay. Il pourrait sortir au plus tôt en avril 2026.

