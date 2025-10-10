Il va y avoir un gros changement pour les applications Free et Freebox Connect

L'opérateur Free prévoit un chantier qui transformera en profondeur ses applications mobiles Free et Freebox Connect. Il devrait s'achever dans peu de temps sauf imprévu. Voici ce quoi il s'agit.

Tous les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) ont leurs applications mobiles. Regarder les chaînes de télévision incluses dans votre offre, paramétrer sa box, ou simplement gérer votre espace client depuis votre smartphone, c'est possible. Parfois, l'opérateur propose tellement d'applis qu'on ne sait plus laquelle choisir. Orange, par exemple, en possède 26 sur Android. Et c'est sans compter celles relatives à Sosh. Du côté de Free, c'est beaucoup moins, 4 si l'on exclut l'ancienne application Freebox.

Si vous êtes abonné chez le trublion du Web, il est très probable que vous vous serviez surtout de deux d'entre elles. Free, votre espace client où vous pouvez gérer vos lignes, changer de forfait, passer commande ou autres, et Freebox Connect. Cette dernière regroupe toutes les options nécessaires au contrôle de votre équipement : partage et suspension du Wi-Fi, surveillance du réseau… L'une et l'autre vont être radicalement modifiées d'ici peu.

Free prévoit une transformation majeure de ses applications Free et Freebox Connect

À l'occasion de sa dernière Journée des communautés, l'opérateur a annoncé la fusion prochaine des applications Free et Freebox Connect. Une volonté partie d'un constat simple : 50 % des utilisateurs de Freebox Connect se servent aussi de l'appli Free. Le but est donc de proposer “une solution plus simple pour les abonnés, avec une expérience utilisateurs améliorée et un login simplifié“.

Pas de multiplication à outrance donc, mais au contraire un rapprochement de fonctionnalités qui supprimera le besoin de jongler entre plusieurs applications. Free n'a pas annoncé de date exacte, mais précise que “si tout se passe bien“, la fusion sera effective avant Noël 2025. Certains internautes appellent déjà le FAI à aller plus loin en incluant dans la nouvelle application Freebox Files, qui sert d'une manière générale à gérer les fichiers présents sur sa box. C'est une bonne idée, à voir si elle est réalisable.

Source : Univers Freebox