Cette marque impose sa suprématie sur le marché des smartphones actifs : 1 appareil sur 4 lui appartient

Le parc mondial des smartphones actifs est aux mains de huit fabricants : ensemble, ils concentrent 80 % du marché. Mais parmi eux, deux acteurs tirent leur épingle du jeu et, là encore, une marque exerce sa suprématie. On vous révèle le tenant du titre, mais également les facteurs qui expliquent cette organisation pyramidale.

Aujourd’hui, le parc des smartphones actifs est dominé par un duopole, révélé par le Smartphone Installed Base Tracker de Counterpoint Research. En 2025, ces deux mastodontes détenaient 44 % des parts du marché. Mais l’un des deux exerce tout de même sa suprématie : un smartphone sur quatre est l’un des siens – contre un sur cinq pour le second. Les deux visages de ce Janus de la tech ne sont autres qu’Apple et Samsung respectivement. Ce sont, par ailleurs, les seuls à avoir dépassé le seuil du milliard de mobiles actifs.

Mais le marché est extrêmement concurrentiel. Tarun Pathak, directeur de recherche, évoque un « club des 200 millions et plus » (sous-entendu de smartphones actifs). Désormais composé des huit principaux fabricants, HONOR l’ayant rejoint en 2025, talonné par Motorola et realme, il représente plus de 80 % du parc mondial actif. Mais le rapport ne se contente pas d’établir ce classement, il l’explique également. Voici ce qu’il faut en retenir.

Presque 25 % des smartphones actifs dans le monde sont détenus par un seul constructeur

Counterpoint Research donne plusieurs raisons pour expliquer l’hégémonie d’Apple avec ses iPhone. Mis ensemble, ces facteurs forment un cercle vertueux qui alimente la position dominante de la firme de Cupertino. Par exemple, son positionnement premium participe de sa capacité à fidéliser ses clients sur la durée – tout en réussissant à attirer de nouveaux utilisateurs. Et c’est cette fidélité qui contribue ensuite à prolonger la vie des appareils actifs et leur achat répété – et donc à accroître les parts des marques dans le parc mondial.

Concrètement : les smartphones haut de gamme sont conservés plus longtemps grâce à leur construction durable, mais aussi grâce à un support logiciel prolongé et des innovations matérielles incrémentales. Ils bénéficient également de fortes valeurs de revente et sont portés par leurs écosystèmes profondément intégrés. Et c’est, par ailleurs, sur l’allongement des cycles de remplacement (proches de quatre ans désormais) et sur la part croissante d’appareils de seconde main que repose la progression de 2 % du parc mondial des smartphones actifs.

Samsung est sur la deuxième marche du podium du fait de sa présence historique, sa vaste couverture géographique, ainsi que son catalogue s'étendant de l’entrée de gamme au haut de gamme. Quant aux suivants, Xiaomi, OPPO et vivo, ils se font progressivement leur place grâce à leur positionnement compétitif sur les segments milieu et milieu-haut de gamme et le renforcement progressif de leurs écosystèmes. Mais il leur sera difficile de rivaliser sur le terrain du haut de gamme : en 2025, chacun ne détenait « qu’une part de marché à un chiffre dans le segment premium ». Mais du fait notamment des pénuries récurrentes de composants clé, comme la RAM, les cartes pourraient être redistribuées.