Cette marque impose sa suprématie sur le marché des smartphones actifs : 1 appareil sur 4 lui appartient

Le parc mondial des smartphones actifs est aux mains de huit fabricants : ensemble, ils concentrent 80 % du marché. Mais parmi eux, deux acteurs tirent leur épingle du jeu et, là encore, une marque exerce sa suprématie. On vous révèle le tenant du titre, mais également les facteurs qui expliquent cette organisation pyramidale.

pixel 9
Crédits : Phonandroid

Aujourd’hui, le parc des smartphones actifs est dominé par un duopole, révélé par le Smartphone Installed Base Tracker de Counterpoint Research. En 2025, ces deux mastodontes détenaient 44 % des parts du marché. Mais l’un des deux exerce tout de même sa suprématie : un smartphone sur quatre est l’un des siens – contre un sur cinq pour le second. Les deux visages de ce Janus de la tech ne sont autres qu’Apple et Samsung respectivement. Ce sont, par ailleurs, les seuls à avoir dépassé le seuil du milliard de mobiles actifs.

Mais le marché est extrêmement concurrentiel. Tarun Pathak, directeur de recherche, évoque un « club des 200 millions et plus » (sous-entendu de smartphones actifs). Désormais composé des huit principaux fabricants, HONOR l’ayant rejoint en 2025, talonné par Motorola et realme, il représente plus de 80 % du parc mondial actif. Mais le rapport ne se contente pas d’établir ce classement, il l’explique également. Voici ce qu’il faut en retenir.

Counterpoint marché smartphone 2025
Crédits : Counterpoint Research

Presque 25 % des smartphones actifs dans le monde sont détenus par un seul constructeur

Counterpoint Research donne plusieurs raisons pour expliquer l’hégémonie d’Apple avec ses iPhone. Mis ensemble, ces facteurs forment un cercle vertueux qui alimente la position dominante de la firme de Cupertino. Par exemple, son positionnement premium participe de sa capacité à fidéliser ses clients sur la durée – tout en réussissant à attirer de nouveaux utilisateurs. Et c’est cette fidélité qui contribue ensuite à prolonger la vie des appareils actifs et leur achat répété – et donc à accroître les parts des marques dans le parc mondial.

Concrètement : les smartphones haut de gamme sont conservés plus longtemps grâce à leur construction durable, mais aussi grâce à un support logiciel prolongé et des innovations matérielles incrémentales. Ils bénéficient également de fortes valeurs de revente et sont portés par leurs écosystèmes profondément intégrés. Et c’est, par ailleurs, sur l’allongement des cycles de remplacement (proches de quatre ans désormais) et sur la part croissante d’appareils de seconde main que repose la progression de 2 % du parc mondial des smartphones actifs.

Samsung est sur la deuxième marche du podium du fait de sa présence historique, sa vaste couverture géographique, ainsi que son catalogue s'étendant de l’entrée de gamme au haut de gamme. Quant aux suivants, Xiaomi, OPPO et vivo, ils se font progressivement leur place grâce à leur positionnement compétitif sur les segments milieu et milieu-haut de gamme et le renforcement progressif de leurs écosystèmes. Mais il leur sera difficile de rivaliser sur le terrain du haut de gamme : en 2025, chacun ne détenait « qu’une part de marché à un chiffre dans le segment premium ». Mais du fait notamment des pénuries récurrentes de composants clé, comme la RAM, les cartes pourraient être redistribuées.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Samsung Galaxy S25 FE : le smartphone premium passe à petit prix avec ces 3 offres cumulables !

Boulanger propose en ce moment trois offres promotionnelles cumulables sur le Samsung Galaxy S25 FE. Cela vous permet de faire baisser considérablement le prix de cet excellent smartphone. On vous…

La Twingo électrique à moins de 16 000 € surprend avec ses équipements de série

La Twingo électrique se décline enfin dans sa version la plus abordable. Renault ouvre les commandes pour cette finition d’entrée de gamme très attendue. À ce prix, son niveau d’équipement…

Windows 11 26H1 : Microsoft éclaircit un point crucial concernant la mise à jour

Les futures mises à jour de Windows 11 numérotées 26H1 et 26H2 vous laissent perplexes ? Microsoft précise quelques aspects importants afin que vous sachiez à quoi vous attendre exactement….

Bon plan Apple Watch Series 10 : la montre connectée passe à prix mini sur Boulanger, vite !

Vous rêvez de vous offrir une Apple Watch, mais vous attendez une belle promotion pour craquer ? Ce bon plan est fait pour vous ! Alors qu’elle était affiché 479…

En manque de Stranger Things ? Netflix a une excellente nouvelle pour vous

Si pour vous il n’y a jamais assez de Stranger Things, vous allez être ravi d’apprendre ce que prépare Netflix pour les fans de la série. Le Monde à l’envers…

Vite, les AirPods 4 ANC passent à petit prix, mais aujourd’hui seulement !

Les AirPods 4 ANC sont actuellement à prix cassé sur Rakuten grâce à cette offre flash. Déjà en promotion, les écouteurs d’Apple passent à 144,99 € seulement avec le code RAKUTEN5….

Apple n’augmentera pas les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max grâce à cette stratégie redoutablement efficace

Alors que les composants deviennent plus chers, Apple semble avoir trouvé la parade. La marque prépare ses futurs iPhone 18 Pro et Pro Max sans toucher à leur prix. Cette…

Des embouteillages dans l’espace ? Des scientifiques ont créé un « Waze » anti-collision cosmique

Regorgeant de milliers de satellites et débris spatiaux, l’orbite terrestre basse commence à saturer. Pour prévenir un carambolage cosmique, des chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode pour aider…

Ce nouveau spyware menace tous les utilisateurs : iPhone, Android, personne n’est à l’abri

Un nouveau logiciel espion frappe silencieusement les smartphones dans le monde entier. Il collecte vos données, suit vos mouvements et intercepte vos messages. Invisible et puissant, il cible aussi bien…

L’IA génère du stress et de la fatigue chez les travailleurs, sans vraiment améliorer la productivité

L’IA est-elle vraiment une révolution de productivité ? Une étude remet cette affirmation en cause. Des chercheurs ont observé que les gains de productivité sont en fait souvent dus à…

IA