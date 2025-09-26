3 ans plus tard, les abonnés Freebox Delta peuvent enfin migrer vers le WiFi 6E

Les abonnés Freebox Delta ont dû faire preuve de beaucoup de patience pour avoir enfin le droit de migrer vers le WiFi 6E. L'accès est désormais ouvert par l'opérateur, qui effectue la transition pour la modique somme de 49€. On vous explique comment en profiter.

Voilà quelques années maintenant que le WiFi 6E a débarqué dans nos foyers. Comme à chaque passage à une nouvelle génération, les avantages pour l'utilisateur sont multiples. À commencer par la vitesse : le débit maximum passe à 10 Gb/s et, en moyenne, le gain par rapport au WiFi est de 40%. Autre avantage, la connexion devient beaucoup plus stable, surtout quand plusieurs appareils sont connectés. En d'autres termes, le WiFi 6E correspond parfaitement aux besoins gourmands en WiFi, comme le streaming ou le cloud gaming.

Des utilisations qui se sont, elles aussi, très largement démocratisées ces dernières années. Autant dire que de nombreux utilisateurs attendaient de pouvoir faire la migration, à commencer par les abonnés Free. Une petite lueur d'espoir est apparue dès 2022. L'opérateur permet alors à ses abonnés à la Freebox Pop de passer sur une Freebox Delta configurée pour le WiFi 6E. Et ses abonnés Freebox Delta ? Ils ont dû attendre. Longtemps. Mais cette attente touche désormais à sa fin, comme l'ont remarqué nos confrères d'Univers Freebox.

Vous pouvez désormais passer au WiFi 6E si vous avez une Freebox Delta

La migration ne se fait automatiquement. Pour en profiter, il faut d'abord en faire la demande auprès de Free. Rendez-vous donc dans votre espace abonné puis dirigez-vous vers la rubrique Ma Freebox. Cliquez alors sur Gestion Freebox. Vous aurez la possibilité de commander une nouvelle Freebox Delta en choisissant l'option Commander un serveur WiFi 6E.

Après avoir payé la modique de 49€, il ne vous restera plus qu'à attendre que votre nouveau routeur soit livré dans le relais colis le plus proche. Encore quelques jours d'attente donc, qui ne devraient pas être interminables après les 3 ans passés à attendre que Free ouvre enfin les vannes. Une fois votre nouvelle Freebox Delta arrivé, vous devriez apercevoir un net changement dans la qualité de votre réseau.