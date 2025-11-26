C’est noël avant l’heure chez Free : l’opérateur fait cadeau d’une réduction à certains de ses abonnés sur leur offre Freebox pendant 6 mois

Décidément, c’est Noël avant l’heure pour les personnes ayant souscrit à un abonnement chez Free. Après avoir offert à ses abonnés un mois d’essai à Paramount+ pour fêter l’arrivée du catalogue du service de streaming dans son offre de contenus, Free fait maintenant cadeau d’une réduction automatique sur leur facture à certains de ses clients Freebox.

Free a décidé de se montrer généreux ces derniers temps. Après avoir sorti Free TV, son application gratuite et accessible à tous pour regarder les chaînes de télévision – au point de s’attirer les foudres de TF1 et France Télévisions –, l’opérateur enchaîne les gestes envers ses abonnés.

Pour célébrer l’arrivée du catalogue de Paramount+ dans son offre de contenus déjà bien étoffée en novembre 2025, Free a offert un mois d’essai gratuit au service de streaming à ses abonnés. Désormais, l’opérateur lance une nouvelle campagne de fidélisation et fait cadeau d’une réduction à certains de ses abonnés Freebox.

Free offre une remise automatique sur leur facture à certains clients Freebox pendant 6 mois

C’est par e-mail que Free prévient les abonnés concernés : à partir du 1er décembre 2025, ils bénéficieront d’une remise sur leur abonnement Freebox Pop pendant 6 mois. Cette réduction de 5 € par mois fera donc baisser leur facture de 39,99 € à 34,99 € mensuels.

Si vous êtes abonné Freebox Pop et avez reçu un mail de l’opérateur au sujet de cette réduction, vous n’avez aucune manipulation à effectuer pour en bénéficier : elle est automatique. L’opérateur précise également que l’offre reste « toujours sans engagement ».

Dans le mail partagé par @KoshoNSA et relayé par le site UniversFreebox, aucune indication sur les critères de sélection n’est donnée par Free : il en était de même lors de précédentes campagnes. Il n’est pas exclu que les clients ayant souscrit à une autre offre Freebox – Révolution par exemple – pourraient également en profiter.

Cette stratégie de fidélisation n'est donc pas une nouveauté chez Free et elle est totalement rodée. En privilégiant la surprise, c'est l'opérateur lui-même qui utilise ce terme avec un adjectif mélioratif : « Parce que l’on sait que vous adorez les bonnes surprises », il est sûr de faire parler de lui et de créer une expérience positive chez les abonnés concernés.