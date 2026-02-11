Windows 11 26H1 : Microsoft éclaircit un point crucial concernant la mise à jour

Les futures mises à jour de Windows 11 numérotées 26H1 et 26H2 vous laissent perplexes ? Microsoft précise quelques aspects importants afin que vous sachiez à quoi vous attendre exactement.

Microsoft a bousculé ses habitudes. Alors que les utilisateurs de Windows 11 sont habitués à recevoir une mise à jour majeure par an, une deuxième nouvelle version fait déjà parler d'elle. Actuellement, nous sommes à Windows 11 25H2. La firme de Mountain View a confirmé l'arrivée de Windows 11 26H2 avec quelques unes des nouveautés attendues. Mais l'on sait aussi que certains ordinateurs vont être livrés sous Windows 11 26H1.

Une situation inhabituelle qui laisse perplexe bon nombre de personnes. Est-ce qu'il s'agit d'un genre de préversion de la 26H2 ? Est-ce qu'il va falloir faire une mise à jour vers cette dernière à un moment donné ? Pour en finir avec la confusion ambiante, Microsoft s'est fendu d'un billet de blog dédié. Tout ce qu'il y a à savoir sur Windows 11 26H1 s'y trouve, à commencer par un point qu'il faut garder en tête.

Microsoft apporte des précisions importantes sur la mise à jour Windows 11 26H1

Windows 11 26H1 est totalement distinct de Windows 11 26H2. Autrement dit : il ne sera pas possible de passer de la première version à la seconde. De même, Windows 11 26H1 ne sera pas proposé comme une mise à niveau. Les PC concernés, ceux équipés d'un processeur Qualcomm Snapdragon X2, seront directement livré sous 26H1. Pour résumer, si vous avez un ordinateur Windows 11 24H2 ou 25H2, vous ne verrez pas la couleur de la version 26H1.

Ces précisions concernent tout le monde, mais ce sont surtout les entreprises qui les apprécieront. Ces dernières doivent en effet savoir si ça vaut la peine de s'équiper d'appareils amenés à changer de versions à quelques mois d'intervalle. Un casse-tête pour les services informatiques qui bien souvent choisissent de tout laisser tel quel malgré la présence d'une mise à jour. Comme le rappelle Microsoft : “Windows 11, versions 24H2 et 25H2, restent les versions recommandées pour le déploiement en entreprise“.