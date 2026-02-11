OpenAI flambe chaque jour une somme hallucinante sur Sora 2, les pertes sont colossales

Une enquête révèle combien OpenAI dépense quotidiennement pour maintenir son générateur de vidéos IA Sora 2. En sachant que l'outil ne lui rapporte quasiment rien pour compenser.

Si vous suivez l'actualité concernant les outils d'intelligence artificielle génératifs, vous avez sûrement entendu l'expression “économie circulaire“. En résumé, l'idée est que les entreprises misant sur l'IA en financent d'autres qui achètent ensuite des produits aux premières. Un cercle que certains analystes voient comme un moyen d'éponger les sommes immenses qu'elles dépensent pour faire fonctionner leurs systèmes tout en continuant à se développer.

Parmi les firmes citées, OpenAI est sûrement l'une des plus connues. C'est elle qui est à l'origine de toute cette effervescence autour de l'IA avec la sortie de ChatGPT fin 2022. Plus récemment, c'est Sora puis Sora 2 qui ont vu le jour. L'outil permet de générer des vidéos. On se doute que cela coûte plus cher à maintenir que le chatbot traitant de requêtes écrites, mais à quel point ? Les équipes de Forbes ont fait le calcul sur 2025 et le résultat est effrayant.

Combien coûte Sora 2 à OpenAI ? Beaucoup plus qu'on ne le pense

Pour maintenir Sora 2 à flot, OpenAI aurait dépensé environ 5 milliards de dollars l'an dernier. Ce qui fait 15 millions de dollars par jour. Une somme astronomique d'autant plus étonnante qu'elle n'est pas du tout compensé par une forme de revenus. L'accès à Sora est gratuit sur Android et iOS, avec un système de crédits en nombre limité. Il est possible de payer pour en obtenir plus, mais c'est très loin de combler l'énorme gouffre financier engendré.

Proposer un produit à perte pendant un temps est une stratégie courante sur Internet. Une fois les utilisateurs convaincus, la monétisation commence souvent par l'ajout de publicités, comme dans ChatGPT. Pour le moment, Sora ne le fait pas. Des analystes estiment que le coût de l'outil sera divisé par 5 en 2026, puis encore par 3 en 2027. Cela n'empêchera pas OpenAI de se pencher sur la question de la rentabilité dès maintenant. Plus qu'à attendre pour voir sous quelle forme.

