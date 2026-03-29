Les PC Windows plantent trois fois plus souvent que les Mac d’Apple, selon ce rapport

La fiabilité des Mac et autres iPhone est régulièrement mise en avant par la marque à la pomme. Et un nouveau rapport, baptisé « State of Digital Workspace », vient confirmer la supériorité des appareils d’Apple par rapport aux PC.

Si Microsoft affirme que ses derniers PC avec Copilot+ sont plus rapides que les Mac, la fiabilité des appareils d’Apple n’est plus à démontrer. D’ailleurs, une étude a pu constater que la très grande majorité des professionnels qui passent sur Mac après avoir utilisé un PC Windows se disent plus productifs dans leur travail. Et pour cause : les programmes Windows plantent bien plus souvent que leurs équivalents sur macOS. De plus, en moyenne, les PC doivent être redémarrés de force plus de trois fois plus souvent que les ordinateurs Apple.

C’est en tout cas ce qu’affirme une nouvelle étude menée par Omnissa, une entreprise spécialisée dans la gestion des environnements de travail numériques. Au cours de l’année 2025, celle-ci a pu collecter une grande quantité de données télémétriques auprès de clients répartis dans le monde entier, que ce soit sur Mac, sur PC ou encore Android. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les utilisateurs de Windows ont du souci à se faire.

Mac vs PC : les chiffres parlent d’eux-mêmes

Tout d’abord, les Mac auraient une durée de vie nettement supérieure aux PC, qui auraient tendance à « mourir » plus jeunes. Ces derniers doivent être remplacés tous les trois ans en moyenne, contre cinq pour les ordinateurs d’Apple.

Par ailleurs, les appareils Windows et leurs programmes affichent une fiabilité bien inférieure à leurs concurrents d’Apple. En effet, selon le rapport, les programmes de Microsoft planteraient 7,5 fois plus souvent que les applications macOS, avec un taux de redémarrage forcé deux fois supérieur à Apple.

De plus, les crashs ou freezes demandant un redémarrage forcé de l’appareil sont bien plus nombreux sur Windows que sous macOS. En effet, le rapport indique que ce genre de manipulation est 3,1 fois plus fréquent sur un PC que sur un Mac. Face à ce constat, les PCistes sont obligés de l’admettre : les Mac sont bien plus fiables que vos PC…

Source : Omnissa