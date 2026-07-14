Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 : après les prix, les fiches techniques ont fuité

Les caractéristiques techniques des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2, les prochaines montres connectées de Samsung, sont connues.

Samsung risque de ne pas beaucoup nous surprendre lors du Galaxy Unpacked du 22 juillet 2026. On sait déjà presque tout de ses nouveaux smartphones, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, et c'est au tour de ses montres connectées de nouvelle génération, les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2, de dévoiler leur fiche technique avant l'heure.

La source est fiable puisqu'il s'agit du réputé Roland Quandt et de son site WinFuture. Les smartwatches deviennent plus fines, tandis que la taille des écrans reste inchangée : 40 mm (438 x 438 pixels) et 44 mm (480 x 480 pixels) pour la Galaxy Watch 9, 47 mm pour la Galaxy Watch Ultra 2. Nous avons une conception en titane pour le modèle Ultra et en aluminium pour les Watch 9.

La Galaxy Watch Ultra 2 promet une autonomie conséquente

C'est dans les entrailles des appareils qu'on observe le plus de changements. Comme prévu, les différents modèles embarquent une nouvelle puce, la Snapdragon Wear Elite de Qualcomm, qui devrait offrir aux montres un sérieux gain de performances et une expérience bien plus fluide, ce qu'on peut parfois reprocher à ces produits. Côté connectivité, Bluetooth 6.0, NFC et Wi-Fi double bande sont au rendez-vous. Samsung n'ajoute pas de compatibilité 5G, il faut se contenter de la 4G LTE.

La Galaxy Watch 9 de 40 mm est équipée d'une batterie de 325 mAh, sans évolution par rapport à la Galaxy Watch 8. La Galaxy Watch 9 de 44 mm voit par contre sa capacité augmenter légèrement pour atteindre 445 mAh, comme sur la version Classic de la génération précédente. Les designs Classic ne sont d'ailleurs plus commercialisés cette année. Enfin, la Galaxy Watch Ultra 2 a droit à un gros boost. Sa batterie passe de 590 mAh à 800 mAh. Entre une telle capacité et l'intégration d'une puce plus économe en énergie, on devrait voir l'autonomie s'envoler, point sur lequel la première Galaxy Watch Ultra brillait déjà.

Le rapport confirme aussi les prix des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 qui avaient déjà fuité. La Galaxy Watch 9 40 mm sera disponible à partir de 409 € et la version 44 mm à partir de 439 €, avec des tarifs plus élevés pour ajouter le support LTE. La Galaxy Watch Ultra 2 sera commercialisée à 749 €.