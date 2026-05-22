Xiaomi lance son Smart Band 10 Pro, un bracelet connecté à petit prix avec un meilleur suivi du sommeil et de la santé

Le Xiaomi Smart Band 10 Pro a été officialisé. Il conserve un prix abordable tout en améliorant plusieurs fonctionnalités du modèle précédent.

Xiaomi Smart Band 10 Pro
Crédit : Xiaomi

Les bracelets connectés de Xiaomi sont plébiscités par une catégorie d'utilisateurs qui vise un rapport qualité-prix intéressant. Pour prendre la suite du Xiaomi Smart Band 9 Pro, le fabricant compte sur un nouveau modèle, le Xiaomi Smart Band 10 Pro. Il est équipé d'un écran AMOLED de 1,74 pouce, avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits, en hausse par rapport à son prédécesseur. Le design est le même que celui auquel on est habitué, avec un affichage rectangulaire aux coins arrondis.

En ce qui concerne le suivi de la santé, ce bracelet se dote d'un nouveau capteur à double lumière mesurant la fréquence cardiaque avec une précision de 98,2 %. Le Xiaomi Smart Band 10 Pro devient aussi compatible avec une fonction d'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil (VFC), qui sert généralement à évaluer le stress. La marque intègre aussi un nouvel algorithme pour le suivi du sommeil, ce qui devrait améliorer la fiabilité de cette option.

Xiaomi Smart Band 10 Pro : de petites améliorations ici et là

Côté sport, nous avons plus de 150 modes de suivi d'activité, incluant un nouveau mode dédié au cyclisme et un mode pour la course sur piste (prenant en compte la distance de 400 m pour compter les tours). Xiaomi annonce aussi une fonctionnalité évaluant le niveau de fatigue pendant les entraînements.

Xiaomi Smart Band 10 Pro
Crédit : Xiaomi

Le constructeur communique une autonomie jusqu'à 21 jours en économie d’énergie, 15 jours en usage standard et 8 jours avec l'affichage always-on activé. Les bracelets de la marque ont toujours brillé par leur endurance. Deux versions sont rendues disponibles :

  • Xiaomi Smart Band 10 Pro en aluminium (plusieurs choix de coloris) : dimensions de 42,84 x 32,16 x 9,7 mm pour un poids de 21,6 g.
  • Xiaomi Smart Band 10 Pro en céramique (coloris blanc uniquement) : dimensions de 43,97 x 33,35 x 9,7 mm pour un poids de 28,7 g.

Le bracelet connecté est vendu en Chine au prix de 399 yuans, soit environ 50 euros, dans son design en aluminium, et au tarif de 479 yuans (équivalent à environ 60 euros) pour la version en céramique. Le Xiaomi Smart Band 10 Pro n'est pas encore officialisé en France, mais les modèles antérieurs étaient bien disponibles chez nous quelques mois après la Chine.


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