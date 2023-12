L’Apple Watch sauve la vie de deux hommes qui devaient subir une opération cardiaque urgente

L'Apple Watch n'est pas seulement un appareil intelligent qui vous donne l'heure, elle peut aussi vous sauver la vie. C'est ce qu'ont découvert deux hommes lorsque leur Apple Watch les a alertés de graves problèmes cardiaques qui ont nécessité une intervention chirurgicale d'urgence.

Michael Gallegos, de Wichita (Kansas), a reçu une Apple Watch en cadeau de la part de son fils Nick. Un jour, la montre a détecté que son rythme cardiaque était anormalement bas pendant plus de 10 minutes et en a informé Nick par l'intermédiaire de la fonctionnalité « Partage familial ». Nick est allé voir son père et l'a trouvé endormi, mais plus tard dans la nuit, il a reçu une autre alerte indiquant que son père avait un rythme cardiaque irrégulier.

Craignant que quelque chose n'aille pas, Nick a emmené son père aux urgences, où l'on a diagnostiqué une maladie cardiaque qui nécessitait un stimulateur cardiaque. Les médecins ont annoncé à Michael qu'il serait mort rapidement sans le pacemaker.

Lire également – Son Apple Watch lui sauve la vie en permettant aux médecins de déceler une maladie rare

L’Apple Watch sauve de nouvelles vies

Nick a alors envoyé un courriel au PDG d'Apple, Tim Cook, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie et a étonnamment reçu une réponse dans les deux heures qui ont suivi. Dans son e-mail, Tim Cook a déclaré qu'il était heureux que Michael ait consulté un médecin et reçu le traitement dont il avait besoin. Il a également remercié Nick d'avoir partagé son histoire tout en lui souhaitant de se rétablir.

Christopher Oakley, d'Asheville, en Caroline du Nord, a vécu une expérience similaire. Il a été transporté d'urgence aux urgences le 21 août 2021, après avoir ressenti des douleurs à la poitrine, des nausées et un essoufflement. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal et s'apprêtaient à le renvoyer chez lui, quand Christopher s'est souvenu que son Apple Watch enregistrait son rythme cardiaque.

La montre a révélé que son cœur s'était emballé à 121-151 battements par minute toute la nuit. Les médecins ont pris en compte cette information et ont alors effectué d'autres examens, qui ont permis de découvrir une artère obstruée. Christopher a dû subir en urgence un double pontage.

Ce ne sont là que deux exemples parmi tant d'autres de la façon dont l'Apple Watch a sauvé des vies en détectant des problèmes cardiaques et en alertant les utilisateurs pour qu'ils recherchent une aide médicale. Comme l’a déjà prouvé l’appareil à de nombreuses reprises, il ne s’agit pas seulement d’une montre connectée, mais il s’agit aussi d’un dispositif de surveillance de la santé qui peut sauver de nombreuses vies.