Apple Watch Series 12 : ce changement de capteur inédit pourrait tout changer

La prochaine montre connectée d'Apple pourrait révolutionner l'industrie. L'Apple Watch Series 12 pourrait en effet intégrer un nouveau capteur de santé à un emplacement inédit. On vous explique tout.

Apple Watch Series 10

Dans le domaine de la santé, les montres connectées jouent un rôle de plus en plus important. En effet, si celles-ci sont principalement utilisées pour compter les pas et vous accompagner dans vos sessions sportives, elles peuvent également vous sauver la vie. C'est notamment le cas de ce conducteur, dont la vie a littéralement été sauvée par son Apple Watch. L'une des montres connectées de la marque à la pomme a également sauvé la vie d'une nageuse piégée dans une rivière glacée.

Afin de parvenir à de tels résultats, de nombreuses montres connectées disposent d'un capteur intégré au boîtier. On pense par exemple à la Samsung Galaxy Watch Ultra, à la Huawei Watch 5 ou encore à la Google Pixel Watch 3. Et l'Apple Watch ne déroge pas à la règle.

Malgré quelques différences techniques, l'ensemble de ces capteurs ont un point commun. En effet, tous sont intégrés directement dans le boîtier de la montre, sur la face en contact avec la peau du porteur. Ces derniers sont en mesure de mesurer différents paramètres, tels que la fréquence cardiaque ou encore la température corporelle.

Capteur intégré au bracelet de l'Apple Watch : quels avantages ?

Mais Apple pourrait se démarquer à l'occasion de la sortie de l'Apple Watch Series 12. C'est en tout cas ce que laisse entendre le leaker Kosutami, qui vient de partager sa découverte sur X. Selon lui, Apple chercherait à intégrer un capteur de santé directement moulé dans le bracelet de la montre connectée. Toutefois, cette nouveauté se limiterait au bracelet Sport de la marque, fabriqué en silicone.

Alors, pourquoi chercher à intégrer ce fameux capteur de santé directement dans le bracelet de l'Apple Watch Series 12 ? La raison paraît évidente. En effet, qui dit bracelet dit davantage de surface. Le capteur serait ainsi en mesure de mesurer avec davantage de précision des paramètres tels que la fréquence cardiaque ou la température corporelle.

Lire aussi – Apple Watch : santé, nouveau geste et IA, tout ce qui change avec watchOS 27

Par ailleurs, ce nouvel emplacement du capteur permettrait une meilleure personnalisation de votre Apple Watch. Le bracelet en silicone contenant le capteur pourrait par exemple être utilisé lors de sessions sportives. Au bureau, au restaurant ou en voyage, certains utilisateurs pourraient choisir de porter un bracelet en cuir, bien plus esthétique.


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