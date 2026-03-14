La Samsung Galaxy Watch Ultra 2 serait compatible 5G, comme l’Apple Watch Ultra 3

Comme Apple l'a réalisé avec sa Watch Ultra 3, Samsung devrait intégrer le support de la 5G à sa Galaxy Watch Ultra 2, dont le prédécesseur était seulement compatible 4G.

En 2024, Samsung lançait sur le marché la première itération Ultra de sa Galaxy Watch. Deux ans plus tard, un nouveau modèle, très probablement baptisé Galaxy Watch Ultra 2, est attendu. On pointait à l'époque le manque de différences flagrantes avec la Galaxy Watch 7 pour la Galaxy Watch Ultra, on espère que Samsung a prévu des nouveautés intéressantes pour sa future montre connectée la plus haut de gamme.

Une première bonne nouvelle parvient en tout cas à nos oreilles. La première Galaxy Watch Ultra était la première smartwatch de Samsung disponible uniquement avec la connectivité 4G/LTE, sans option de Bluetooth pour utiliser la connexion du smartphone. D'après GalaxyClub, le constructeur va aller encore plus loin avec la Galaxy Watch Ultra 2, qui serait compatible 5G. Samsung était presque obligé de proposer cette fonctionnalité, étant donné qu'Apple l'a intégrée à sa Watch Ultra 3.

Si l'Apple Watch Ultra 3 a la 5G, la Galaxy Watch Ultra 2 doit la recevoir aussi

L'Apple Watch Ultra 3 supportant aussi la connexion par satellite pour suivre sa position géographique et envoyer des messages, on se demande si Samsung travaille aussi à l'implantation d'une telle option pour sa Galaxy Watch Ultra 2. C'est tout à fait plausible puisque l'entreprise donne accès à une telle fonction sur ses smartphones. Samsung a d'ailleurs déployé la connectivité par satellite sur ses mobiles en Europe tout récemment. Reste à savoir si la firme sud-coréenne est prête à sauter le pas avec sa montre connectée premium.

Le passage à la 5G a plusieurs bénéfices. La connexion est plus rapide bien sûr, et moins sujette à la tendance. Cette technologie est aussi cencée être plus efficace énergétiquement que la 4G, pouvant contribuer à une amélioration de l'autonomie de la smartwatch.

La Galaxy Watch Ultra 2 devrait être lancée par Samsung aux alentours de juillet 2026, en même temps que les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, ses prochains smartphones à écran pliable. D'ici là, nul doute que de nouvelles fuites viendront nous en apprendre plus sur l'appareil.