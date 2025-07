Apple Watch SE 2 : le prix de la montre connectée Apple s’effondre comme jamais, vite !

L'Apple Watch SE 2 fait l'objet d'une grosse baisse de prix sur Amazon. Jamais la montre connectée d'Apple n'a été à ce prix sur le site du géant du e-commerce. On vous dit comment saisir cette offre dès maintenant.

L'Apple Watch SE 2 reste une valeur sure du catalogue d'Apple. Son rapport qualité-prix séduisant continue d'en faire l'une des montres connectées les plus populaires de la marque à la pomme. Et grâce aux Prime Day 2025, elle devient encore moins chère.

En effet, la version avec avec un boîtier en aluminium minuit et un bracelet sport minuit est en ce moment sous la barre des 200 €. La montre connectée s'affiche en effet à 193 € pour les abonnés Prime, au lieu de 249 €. Mais n'oubliez pas : si vous n'êtes pas un membre Prime, ce n'est pas un problème. Vous pouvez toujours vous inscrire gratuitement aujourd'hui et profiter de toutes les offres du Prime Day d'Amazon. La période d'évaluation dure 30 jours.

Apple Watch SE 2 : un bel équilibre, pour un très bon prix

Grâce à cette offre, vous profitez d'une réduction de 22% sur l'Apple Watch SE 2. Pour autant, la montre ne manque pas d'atout. Elle offre tout ce qu'il faut pour garder un mode de vie actif, communiquer avec vos proches, suivre vos données de santé ou encore pour votre sécurité.

La montre vous envoie notamment des notifications en cas d’arythmie, c'est-à-dire quand votre rythme cardiaque devient anormalement élevé ou trop bas. L'Apple Watch SE 2 que nous avons testée est également compatible avec la détection des chutes et des chocs, et peut ainsi appeler les urgences en cas d'accidents. Enfin, elle est éligible aux toutes dernières mises à jour de WatchOS, en l'occurrence WatchOS 11.x à l'heure où ces lignes sont écrites.