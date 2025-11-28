Les offres imbattables du Black Friday HUAWEI : jusqu’à -50% sur une sélection de produits !

Les HUAWEI BLACK DAYS débarquent pour le Black Friday avec des promotions exceptionnelles jusqu’au 2 décembre. La marque chinoise met le paquet sur sa gamme de montres connectées avec des réductions exceptionnelles et des cadeaux offerts.

HUAWEI frappe fort pour ce Black Friday en proposant des offres remarquables sur 4 de ses montres connectées phares. Jusqu’au 2 décembre, vous pourrez profiter de réductions immédiates allant jusqu’à -50% sur des modèles alliant design, performances sportives et suivi santé avancé. Chaque montre est accompagnée de cadeaux : bracelets supplémentaires et écouteurs FreeBuds offerts selon les modèles.

Voici les 4 offres à ne pas manquer pendant ces HUAWEI BLACK DAYS :

Le Black Friday HUAWEI : jusqu’à -50% pendant encore quelques jours

HUAWEI Watch FIT 4 Pro : l'ultra-fine qui voit grand

Découvrez la Watch FIT 4 Pro à 199,99€

Si vous cherchez une montre fine mais costaud, la Watch FIT 4 Pro coche toutes les cases. Son boîtier en titane avec verre saphir lui donne une allure premium tout en restant discrète au poignet. Côté santé, l'ECG intégré surveille votre cœur, tandis que les analyses sportives poussées décortiquent vos performances en extérieur. L'autonomie de 10 jours vous évite la corvée de recharge constante, et elle s'entend aussi bien avec votre iPhone qu'avec votre Android.

HUAWEI Watch GT 5 Pro 46mm : la sportive premium

Découvrez la GT 5 Pro à partir de 249,99€

Avec son design sculpté en titane et céramique, la GT 5 Pro ne ressemble à aucune autre montre. Elle s'adresse clairement aux sportifs qui ne font pas les choses à moitié : golf avec cartes des parcours intégrées, plongée en apnée, trail running… Tout y passe. L'ECG veille sur votre santé cardiaque pendant que vous vous donnez à fond. Et avec 14 jours d'autonomie, vous pouvez enchaîner les aventures sans vous soucier de la batterie.

HUAWEI Watch GT 5 41mm : l'équilibre parfait

Découvrez la GT 5 à partir de 159,99€

La GT 5 en 41mm joue la carte de l'élégance discrète avec son format plus compact. Elle brille particulièrement pour la course à pied et le vélo grâce à ses nouvelles fonctionnalités dédiées. Le système TruSense analyse votre santé avec une précision redoutable, et vous pouvez même répondre aux appels Bluetooth ou taper du texte directement depuis votre poignet. Pratique quand vous avez les mains prises. Ses 14 jours d'autonomie complètent un tableau déjà très séduisant.

HUAWEI Watch 5 46mm : la technologique avec eSIM

Découvrez la Watch 5 à partir de 299,99€

La Watch 5, c'est le haut du panier chez HUAWEI. Titane aérospatial, acier inoxydable 904L : les matériaux jouent dans la cour des grands. La vraie star, c'est sa puce eSIM qui vous permet de laisser votre smartphone à la maison tout en restant joignable. Le capteur X-TAP vous donne un bilan santé complet d'une simple pression, et vous basculez entre deux modes de batterie selon vos besoins. C'est simple, elle fait tout.

Attention, le compte à rebours est lancé et les offres se terminent très bientôt. Rendez-vous donc chez HUAWEI dès maintenant et jusqu'au 2 décembre prochain !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.