Pixel Watch 3 : la montre Google atteint presque la barre des 200 € avant le Black Friday

À quelques semaines du Black Friday, la Pixel Watch 3 devient très abordable en termes de prix. Au cours d'une vente flash Amazon, la montre Google atteint presque la barre des 200 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au mercredi 19 novembre 2025, soit neuf jours avant le Black Friday, Amazon Italie vous propose d'acquérir la Pixel Watch 3 à prix cassé, lors d'une vente flash.

Proposée dans un coloris noir et dans sa version 41 mm, la montre connectée de Google est au tarif exact de 200,59 euros au lieu de 399 euros, ce qui représente une réduction de presque 50%.

Pour information, le prix indiqué est obtenu lorsque l'article est ajouté au panier. Aussi, il inclut des frais de port supplémentaires à hauteur de 4,86 euros (pour une livraison du produit en France).

Avant le Black Friday, la Google Pixel Watch 3 est en chute de prix

Lancée par Google durant l'été 2024, la Pixel Watch 3 dispose d'un écran AMOLED LTPO de 1,27 pouce avec une définition de 408 x 408 pixels, une densité de presque 320 ppp, un verre Corning Gorilla Glass 5 et une luminosité maximale de 2000 nits.

La smartwatch de Google est également dotée d'une puce Qualcomm SW5100, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi.

L'ensemble fonctionne sous le système Wear OS 5.0 et est alimenté par une batterie de 307 mAh. D'ailleurs, la capacité de la batterie assure à la montre une durée de 36 heures en fonction de son utilisation.

Résistante à l'eau et à la poussière, la Google Pixel Watch 3 compatible avec les smartphones Android embarque plusieurs capteurs intégrés pour un suivi précis de la santé et de l'activité physique.

Parmi les capteurs, on peut notamment trouver la fréquence cardiaque optique multi-points, l'altimètre et le capteur de température cutanée. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article dédié au test de la Google Pixel Watch 3.