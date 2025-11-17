Galaxy Watch 8 Classic : la montre connectée Samsung est à un prix canon pour le Black Friday !

La Galaxy Watch 8 Classic profite d'une belle remise sur Samsung Shop dans le cadre du Black Friday. Elle tombe ainsi à son prix le plus bas grâce au cumul de deux réductions. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

A son tour, Samsung lance son avant-première du Black Friday. A l'instar de Boulanger, de Fnac Darty et de bien d'autres boutiques en ligne, le constructeur propose déjà ses plus grosses promos de l'année. La nouvelle Galaxy Watch 8 Classic profite ainsi d'une belle réduction sur l'eShop officiel de la marque.

Alors qu'elle a été lancée un peu plus cette année à 530 €, la montre connectée haut de gamme voit son prix chuter à 400 €, ce qui correspond à une réduction de 25%. Vous économisez ainsi 130 €. Ce bon plan s'articule autour de deux offres : une première remise de 15% via l'application Samsung Shop et un bonus de reprise de 50 € qui s'applique en réduction immédiate au panier.

Si vous avez une ancienne montre Samsung ou n'importe quel autre appareil (fonctionnel ou non) à faire reprendre, Samsung vous le rachète. Peu importe le montant de la reprise, un bonus de 50 € s'y ajoute. La somme des deux montants est déduite au panier avant la validation de votre commande. Profitez de cette double offre en suivant ces étapes :

Installez l'application Samsung Shop sur le Play Store ou l'App Store

sur le Play Store ou l'App Store Rendez-vous sur la page de la Galaxy Watch 8 Classic

Vous bénéficiez systématiquement d'une remise de 15% au panier

Profitez d'un bonus reprise de 50 € pour le rachat d'un ancien appareil

Au final, la Galaxy Watch 8 Classic vous reviendra à 400 € au lieu de 530 €, voire moins, en fonction de la valeur du produit repris. Notez que cette offre est valable sur les deux coloris de la montre connectée et sur la version Bluetooth + 4G.

Je profite de ce bon plan

Galaxy Watch 8 Classic : le grand retour de la lunette rotative

Samsung signe le retour de la version “Classic” de ses Galaxy Watch qui se distingue par la présence d'une lunette rotative. Alors qu'il fallait se tourner vers la Galaxy Watch Ultra pour profiter l'année dernière, la Galaxy Watch 8 Classic devient une alternative et elle moins chère que la Watch Ultra qui est aussi en promotion en ce moment.

La Galaxy Watch 8 Classic dispose d'un boîtier en acier inoxydable de 46 mm et d'un écran en verre Saphir de 1,34 pouce. La taille de l'écran est plutôt classique malgré le grand format du boîtier. Cela s'explique par l'espace occupé par la lunette rotative et le réhaut de la montre.

La Galaxy Watch 8 Classique dispose par ailleurs de 3 boutons, soit un de plus que la Watch 8 standard. Il s'agit d'un bouton d'action personnalisable situé sur la couronne centrale, sur le côté. Pour le reste, la montre connectée offre toutes les fonctionnalités que l'on attend d'un modèle haut de gamme, notamment en termes de tracking sportif et de suivi santé.

La Galaxy Watch 8 Classic est compatible avec l'indice d'étanchéité 5ATM (étanche jusqu'à 50 mètres). Elle dispose de l'interface One UI Watch 8, basée sur Wear OS 6.