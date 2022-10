Test Apple Watch SE 2e Gen (2022) : le théorème du recyclage industriel

Deux ans après la première Watch SE, Apple remet le couvert avec un second modèle. Si l’extérieur ne change pas, l’intérieur évolue légèrement pour adopter une plate-forme plus moderne et moins énergivore. Positionné au même prix que son prédécesseur, la Watch SE 2e génération, ou Watch SE (2022), ne fait-elle pas de trop fortes concessions pour conserver ce prix agressif ? Réponse dans ce test complet.

En 2020, Apple a présenté non pas une, mais deux montres connectées. L’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE. Si la première était la simple remplaçante de la Series 5, la seconde apportait un léger vent de fraicheur en repositionnant la montre d’Apple sur un segment que la firme a longtemps boudé : le « milieu de gamme ». Un peu à l’image de l’iPhone SE dont cette montre tire son nom.

Nous avons testé ce produit. Et force est de constater qu’à moins de 300 euros, la Watch SE offrait l’essentiel de l’expérience pour un prix largement plus agressif que celui de la Watch Series 6 (qui démarrait alors à 429 euros). Bien sûr, quelques concessions ont été nécessaires. Mais, malgré quelques défauts, cette porte d’entrée avait le bon gout d’essayer quelque chose qu’Apple a souvent du mal à proposer : attirer les nouveaux consommateurs non pas par les innovations technologiques, mais par le tarif.

Deux ans plus tard, Apple remplace sa première Watch SE par une Watch SE 2d Gen (ou Watch SE 2022 comme aime l’appeler certains confrères). Le principe n’a pas changé en deux ans : il s’agit toujours d’apporter les fonctions essentielles d’une montre connectée, en faisant l’impasse sur les coûteuses technologies dispensables. Mais sont-elles vraiment dispensables ces technologies ? La différence de prix entre une Watch SE et une Watch Series 8 justifie-t-elle suffisamment ces oublis ? C’est ce que nous allons voir dans ce test complet.

Fiche technique

Apple Watch SE 2e génération (2022) Dimensions 44 x 38 x 10,4 mm (44 mm)

40 x 34 x 10.4 mm (40 mm) Poids 32,9 grammes (44 mm)

26,4 grammes (40 mm) Ecran 1,78 pouce (44 mm)

1,57 pouce (40 mm) Définition 448 x 386 pixels (44 mm)

394 x 324 pixels (40 mm) Connectivité Bluetooth 5.3, NFC, WiFi n, 4G (en option Fonctions GPS, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, altimètre et cardiofréquencemètre SoC Apple S8 (dual-core)

Apple W3 (connexion sans fil) RAM 1 Go Stockage 32 Go Résistance à l'eau étanche 5 ATM, IP68 Audio Microphone et haut-parleur Batterie 296 mAh (44 mm)

245 mAh (40 mm)

Autonomie annoncée : 18 heures Recharge sans fil Oui Matériaux Boitier : aluminium

Ecran : verre ionisé renforcé

Dos : saphir et polycarbonate

Prix et disponibilité

L’Apple Watch SE 2e génération a été annoncée le 7 septembre 2022 en même temps que les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Elle est commercialisée depuis le 16 septembre 2022. Elle ne connait aucun problème d’approvisionnement à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le prix de l’Apple Watch SE 2e génération démarre à 299 euros, comme celui de la précédente version. Il n’y a donc aucun surcout imposé par Apple pour cette seconde génération de Watch « abordable ». Et c’est une excellente nouvelle, au regard de l’évolution tarifaire imposé au MacBook Air M2 et aux iPhone 14.

Le prix de l’Apple Watch dépend de plusieurs facteurs : la taille du boîtier, la connectivité et le type de bracelet acheté avec. Passer d’un boîtier de 40 mm à 44 mm augmente le prix de 40 euros. Passer d’un modèle GPS à GPS + LTE gonfle la facture de 50 euros. Et certains bracelets, comme la boucle unique tressée, coûtent 50 euros de plus. Voici un résumé de la grille tarifaire de l’Apple Watch SE (hors surcout éventuel du bracelet) :

Watch SE 40 mm GPS : 299 euros

Watch SE 40 mm GPS + LTE : 349 euros

Watch SE 44 mm GPS : 339 euros

Watch SE 44 mm GPS + LTE : 389 euros

L’Apple Watch se décline en trois coloris : argent, lumière stellaire et minuit. Il n’y a aucune modification du prix sur les coloris. Il est possible qu’une version Product(RED) sorte dans un second temps, mais il s’agit là d’une hypothèse de notre part. La version que nous testons ici est la plus onéreuse : boîtier 44 mm avec connexion LTE (que nous évoquerons bien sûr dans ce test).

Dans l’emballage de l’Apple Watch SE, vous retrouvez comme toujours le boîtier dans une boîte, accompagné du câble de charge compatible USB type-C et d’un peu de lecture, et le bracelet dans une autre boîte. Il n’y a aucun autre accessoire qui accompagne la montre.

Design

Le design de la Watch SE 2e génération est un grand classique parmi les Apple Watch. Il s’agit même du design le plus utilisé de toute l’histoire de la montre connectée. Introduit avec l’Apple Watch Series 4, elle sert ici pour la cinquième fois (contre 3 fois pour le design de la Series 1 et 2 fois pour celui de la Series 7). Une technique qui nous rappelle celle des iPhone SE basés sur les designs des anciens modèles, iPhone 5, iPhone 7 et iPhone 8.

Nous retrouvons donc un boîtier étanche (jusqu’à 50 mètres) très similaire aux Watch précédentes. Comme pour la Watch SE 1ere génération, la montre se décline en deux tailles : 40 mm et 44 mm, sans surprise. Entre les deux versions, deux différences : la taille de l’écran et la capacité de la batterie. En façade, vous retrouvez du verre incurvé sur les quatre côtés, comme toujours, pour protéger l’écran tactile. La courbure suit parfaitement celle du boîtier métallique.

À l’arrière vous retrouvez le capteur biométrique principal (pulsation cardiaque et oxygénation). Ce capteur est protégé par du saphir synthétique, un matériau qui résiste plus particulièrement aux rayures. En revanche, contrairement aux précédentes Watch, la partie du boîtier qui entoure le capteur biométrique est en plastique et non plus en céramique comme dans la Watch SE première du nom. C’est l’une des petites concessions faites cette année. Ce changement en entraine deux autres : la montre est 0,3 mm plus épaisse que la précédente, mais elle est plus légère de quelques grammes.

Le reste du boîtier est formé d’aluminium brossé. Sur les tranches, vous retrouvez les mêmes éléments techniques que d’habitude. D’un côté, la couronne digitale (qui tourne et qui clique), le microphone et le bouton menu pour accéder au multitâche. La couronne de notre version est décorée d’un liserait rouge qui confirme la présence d’une eSIM. Celle des versions GPS n’a pas cet élément décoratif.

À l’opposé de ces éléments, vous retrouvez les deux sorties du haut-parleur. Enfin, sur les deux dernières tranches, vous avez les emplacements pour fixer les bracelets. Ces emplacements sont les mêmes que sur toutes les autres Apple Watch. Donc, si vous avez déjà des bracelets, ils seront compatibles. Ils se retirent comme toujours en appuyant sur les petits boutons placés sur la face inférieure de la montre.

Hormis l’Apple Watch Ultra, toutes les montres s’appuient sur la même ergonomie. Mais pourquoi en changer ? Celle-ci est parfaitement fonctionnelle. La couronne digitale pour naviguer dans les applications et valider les choix. Le bouton latéral pour ouvrir le multitâche et passer d’une application à une autre. Et le micro pour les commandes vocales avec Siri. C’est redoutablement efficace.

Écran

Observons maintenant l’écran de l’Apple Watch. Et la première remarque confirme cette impression de déjà-vu dont nous parlons depuis le début de ce test : l’affichage est identique à celui des Apple Watch SE 1re génération, 4, 5 et 6. Il n’y a aucun changement, que ce soit en termes de taille, de définition, de résolution ou de luminosité.

Vous retrouvez donc une dalle Retina LTPO OLED de 1,57 pouce ou 1,78 pouce selon la taille du boîtier. La définition est de 394 x 324 pixels dans le premier cas et de 448 x 368 pixels dans le second cas. Soit, dans les deux situations, une résolution de 326 pixels par pouce (la fameuse résolution « retina » définie par Steve Jobs). La luminosité maximale annoncée est de 1000 nits en extérieur et sous le soleil.

À l’usage, l’écran de la Watch SE 2e génération est parfaitement utilisable. Du moins, il l’est tout autant que celui des montres auxquelles il se réfère. Nous lui préférons bien évidemment l’écran de la Watch Series 7. Non pas pour la résolution, puisqu’elle est identique, ou pour la réactivité, qui est tout aussi bonne, mais pour la taille de l’écran qui peut atteindre 1,9 pouce. Le confort visuel est meilleur et vous pouvez y afficher davantage d’informations.

L’écran de l’Apple Watch SE n’est pas compatible Always-On. Il s’agit d’une fonction arrivée dans les montres d’Apple avec la Watch Series 7 et étendue avec la Watch Series 8 et la Watch Ultra. Puisque l’écran de la Watch SE est similaire à celui de la Watch Series 6, il est donc logique de ne pas retrouver l’Always-On. Notez cependant que cette absence n’est pas vraiment un défaut, puisque l’écran s’allume automatiquement quand vous tournez le poignet.

Capteurs

La Watch SE s’appuie sur le même capteur biométrique que la Watch SE 1re génération : il s’agit du cardiofréquencemètre de 2de génération. Son rôle est de relever le rythme cardiaque, soit en permanence, soit à intervalle régulier. Le but est triple : vérifier qu’il n’y a aucune anomalie (arythmie, fréquence basse ou élevée, forme cardiovasculaire), étudier le rythme du sommeil (entre les cycles profonds, paradoxaux ou légers) et mesurer la consommation d’énergie durant les séances sportives.

Il n’y a aucun nouveau capteur à ajouter à cela. Pas d’oxymètre. Pas d’électrocardiogramme. Pas de thermomètre (puisqu’il s’agit d’une exclusivité de la Series 8 et de la Ultra). Bien évidemment, cela veut dire que le suivi de santé est moins complet. Cela veut dire aussi que le tableau de bord de vos entrainements sera moins précis. Et cela veut dire que cette montre n’apporte pas le suivi de cycle promis avec la Watch Series 8 (ici, il s’agit d’un suivi plus théorique).

Le nombre de capteurs biométriques est donc assez réduit. En revanche, les capteurs environnementaux restent assez nombreux, comme sur la première Watch SE qui s’inspirait de la Watch Series 6 (mais pas entièrement non plus). Vous y retrouvez bien évidemment l’accéléromètre, qui va calculer vos pas et détecter si vous avez fait une chute ou si vous avez eu un accident. Il est accompagné par le gyroscope, le baromètre, l’altimètre (très utile pour la randonnée et le ski par exemple) et le compas. Vous avez également un GPS, même dans les versions sans LTE. Mais dans ce dernier cas, l’accès à Apple Plans est impossible sans WiFi ou l’iPhone compagnon.

Enfin, vous retrouvez le microphone et le haut-parleur. Le principal intérêt de leur présence est d’interagir avec Siri directement avec la montre (et ça marche plutôt bien). Attention, vous devez être connecté à votre smartphone ou à votre Box en WiFi pour que cela fonctionne. Ces capteurs servent aussi à la dictée vocale (pour écrire un message), passer un appel, ou encore à écouter de la musique.

En revanche, vous ne retrouvez pas le capteur UWB (Ultra Wide Band), présent dans toutes les Watch haut de gamme depuis la Watch Series 6. C’est un capteur qui n’a aujourd’hui que très peu d’intérêt pratique (mais il deviendra certainement très utile, puisqu’il permettra par exemple de déverrouiller votre voiture, si elle est compatible).

Cette montre se veut donc davantage être un compagnon pour les sportifs débutants ou occasionnels. Ce qui correspond plutôt bien à la promesse d’Apple : elle n’est qu’un premier pas vers l’écosystème d’Apple, à l’image de l’iPhone SE. Après quelques années d’utilisation, vous aurez peut-être envie d’aller un peu plus loin (pour obtenir l’ECG par exemple). C’est alors que vous devrez faire un deuxième pas… et investir.

Connectivité

Contrairement aux capteurs biométriques, la connectivité de l’Apple Watch SE est relativement complète. Vous avez toujours la connectivité Bluetooth, qui permet à la montre et à l’iPhone de communiquer ensemble. Une relation symbiotique nécessaire. La version du Bluetooth passe du 5.0 au 5.3. C’est une excellente surprise, parce qu’il s’agit de la dernière version, moins gourmande en énergie et pleine de promesses sur la latence des écouteurs TWS.

Vous avez également la connexion WiFi, pour apporter une connexion rapide à Internet. Techniquement, celle-ci n’a pas évolué. Elle est toujours basée sur la norme « n », remplacée successivement par plusieurs générations. Apple estime certainement qu’une norme plus récente n’est pas utile ici. Bien sûr, l’Apple Watch conserve son capteur NFC pour les paiements sans contact. Une technologie très pratique, mais qui gagnerait à avoir davantage d’usages.

Enfin, l’Apple Watch SE 2022 propose, en option, une connectivité cellulaire (compatible LTE), grâce à une eSIM embarquée. C’est très pratique pour utiliser la montre en extérieur, sans avoir l’iPhone à vos côtés en permanence. Tous les usages sont possibles en toute autonomie, de l’écoute musicale aux appels téléphoniques, en passant par la messagerie, le calcul d’itinéraire ou l’accès à la météo. Quand elle est seule, la montre consomme votre forfait téléphonique et data. Seuls SFR et Orange proposent des abonnements compatibles avec l’Apple Watch. Et cela coûte 5 euros par mois, plus 10 euros à l’activation.

Comme toujours, un iPhone est obligatoire pour activer une Apple Watch. Il n’est pas possible de l’activer avec un smartphone Android. Il s’agit d’une limitation qui empêche tous les clients d’autres marques de téléphone de profiter de tous les avantages d’une Apple Watch. Elle permet également à Apple de garder le contrôle sur la sécurité des données qui transitent entre l’iPhone et la montre connectée.

L’iPhone compte toutes les applications nécessaires pour paramétrer la montre et l’enrichir, qu’il s’agisse d’installer des applications, des fonds d’écran, des playlists musicales ou même des mises à jour. Trois applications de l’iPhone sont liées à l’Apple Watch : Watch, qui sert de menu de paramétrage pour la montre ; Forme, qui sert à activer les programmes sportifs et à gérer votre activité physique ; et Santé, qui sert de hub pour toutes les informations biométriques et médicales.

Interface

La Watch SE de 2022 est livrée avec la dernière version de Watch OS, laquelle est numérotée 9.0. Poussée également auprès des anciennes montres d’Apple, cette nouvelle mouture du système d’exploitation ne change pas les fondamentaux de la navigation dans le menu de l’Apple Watch. Bien au contraire, nous sommes clairement en terrain connu.

La watchface est toujours là pour vous indiquer l’heure, ainsi que bien d’autres informations selon les « complications » que vous avez sélectionnées. Le menu principal en nid d’abeille concentre toutes les applications (il est toujours possible d’afficher ce menu sous forme de liste). Le menu multitâche permet de passer rapidement d’une application à une autre. Et le volet de paramétrage rapide pour changer de mode de concentration, activer le mode avion ou allumer la lampe torche.

Il y a quelques nouveautés dans WatchOS 9. Parmi celles-ci, certaines ne concernent pas directement la Watch SE 2022. C’est notamment le cas du suivi du cycle avec estimation d’ovulation. Un thermomètre est nécessaire pour cela. Mais la montre n’en possède pas. Donc, vous ne pouvez accéder à toutes les informations relatives à ce tableau de bord.

En revanche, toutes les nouveautés ne nécessitant aucune mise à jour technique sont prises en charge. C’est le cas, dans la rubrique fitness, de la récupération cardiaque qui permet de calculer et d’afficher le temps de récupération après un temps d’effort grâce à des algorithmes. C’est le cas également le cas de « zones de fréquences cardiaques » qui affichent le type d’effort que vous faites en fonction de la vitesse de battement de votre cœur (aerobie, anaerobie, etc.). Le suivi d’une séance de running est plus poussé, en prenant en compte la longueur de la foulée, la puissance du contact au sol du pied ou l’oscillation verticale. Enfin, ceux qui pratiquent le triathlon seront ravis d’apprendre que leur discipline est désormais mieux prise en charge.

Dans la rubrique santé, deux nouveautés sont intéressantes. D’abord, une application permet de rappeler à l’utilisateur de prendre ses médicaments (après avoir scanné la boîte à l’aide de l’iPhone). Ensuite Watch OS 9 améliore considérablement le suivi des cycles du sommeil.

Batterie

Passons maintenant à un sujet qui fâche depuis toujours avec l’Apple Watch : l’autonomie. Et c’est un sujet qui va continuer à fâcher avec la Watch SE de 2022. En effet, Apple a, comme avec l’écran et le boîtier, repris sans changement les batteries de la Watch SE de 2020 qui, elle-même, reprenait celle de la Watch Series 5. Bref, nous avons encore ici une preuve des choix pris par Apple pour éviter d’augmenter les prix.

Nous retrouvons donc une batterie de 245 mAh dans la version 40 mm et une batterie de 296 mAh dans la version 44 mAh. Elles sont toutes les deux associées à un nouveau SoC appelé Apple S8. Il s’agit de la huitième génération de chipset Apple S pour les Watch. Vous retrouvez la même dans les Apple Watch Series 8 et Ultra. Vous y retrouvez toujours un CPU dual-core, un GPU PowerVR et 1 Go de mémoire vive. 32 Go complètent l’ensemble.

L’intérêt de l’Apple S8 n’est pas d’apporter plus de puissance à l’Apple Watch. Elle en a suffisamment pour faire tourner de nombreuses applications. L’objectif est évidemment de réduire plus encore la consommation d’énergie et d’augmenter, enfin, l’autonomie des montres d’Apple, laquelle est toujours loin de rivaliser avec celles des smartwatches munies de systèmes d’exploitation propriétaire (comme chez Huawei, Realme, Honor, etc.).

Qu’en est-il exactement ? Avec les paramètres par défaut (cardiofréquencemètre en permanence, suivi du sommeil, détection automatique des activités sportives, activation en tournant le poignet, actualisation des apps en arrière-plan, Siri activé, luminosité automatique), la montre vous propose une autonomie comprise entre un jour et demi et deux jours (41 heures selon nos tests). Cela dépendra aussi de vos usages : lecture musicale depuis la montre, utilisation du GPS, entrainement sportif. Une séance de sport d'une demi-heure, par exemple, consomme 6 % de la batterie.

Bien sûr, vous avez divers réglages qui permettent de se rapprocher le plus possible de la limite des 2 jours. Et ce n’est pas impossible. Réduire certains usages ou la fréquence de certains capteurs aide considérablement. Cependant, vous ne pourrez en aucun cas atteindre les 3 jours sans faire des concessions qui rendent la montre inutile. Nous pensons notamment à la connexion WiFi ou Bluetooth, au suivi du rythme cardiaque, etc.

L’Apple Watch SE 2022 offre ainsi une autonomie assez proche de celle du modèle qui la précède. Et ce n’est pas une surprise, même si le SoC Apple S8 offre une consommation d’énergie revue à la baisse. Et côté recharge ? Là encore, l’expérience n’est pas top. Vous avez à votre disposition un câble de charge avec un socle magnétique sur lequel poser la montre. En revanche, vous n’avez pas de prise murale fournie. Cependant, contrairement aux iPhone (les iPhone 14 et iPhone 14 Pro Max testés dans nos colonnes), cette absence n’est pas si grave : l’Apple Watch SE 2022 n’est pas compatible charge rapide. Il vous faut entre une heure et demie et deux heures pour la recharger entièrement selon votre méthode de recharge.

Conclusion

L’Apple Watch SE 2e génération (2022) est une montre connectée très plaisante qui offre l’essentiel de « l’expérience Apple Watch », sans superflu inutile. La mise à jour de la plate-forme technique est une bonne nouvelle non pas pour l’autonomie, qui n’augmente pas drastiquement, mais pour le maintien des mises à jour. Avec cet argument seulement, il est facile de choisir entre cette montre et celle qui la précède.

Nous aurions bien aimé voir l’Apple Watch SE 2e génération s’enrichir de certains capteurs biométriques additionnels, notamment l’oxymètre pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Sans cette fonction, cette Apple Watch a autant d’intérêt pour les sportifs que certains bracelets connectés vendus six à sept fois moins cher. Mais nous comprenons que cette absence est l’une des concessions à faire pour ne pas voir augmenter le prix de la montre.

Et c’est déjà un double exploit, d’une part compte tenu de la conjoncture économique, technologique et énergétique, et d’autre part compte tenu de l’évolution tarifaire des iPhone 14. Bien sûr, d’autres concessions ont été faites : recyclage du design et de l’écran, arrivée du plastique dans le boîtier, etc. Heureusement, l’interactivité de la montre est préservée. Et l’arrivée du Bluetooth 5.3 est la cerise sur le gâteau.

Cette montre n'est certainement pas pour ceux qui ont déjà une Apple Watch. Ceux-ci préfèreront certainement un modèle plus moderne et plus complet. Nous pensons notamment aux Apple Watch Series 7 et Series 8 (sans parler du modèle Ultra). En revanche, elle conviendra à ceux qui souhaitent adopter leur première montre connectée et qui cherchent davantage une connectivité qu'un accessoire santé et fitness.