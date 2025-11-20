L’Apple Watch SE 2 passe à moins de 190 € pour le Black Friday : c’est une bonne affaire !

L'Apple Watch SE 2 est à un très bon prix sur Amazon à l'occasion du Black Friday. Elle passe à moins de 190 € au lieu de 249 €. Attention, les stocks pourraient s'épuiser assez rapidement !

L'Apple Watch SE 2 reste une valeur sure du catalogue d'Apple. Son rapport qualité-prix séduisant continue d'en faire l'une des montres connectées les plus populaires de la marque à la pomme. Et grâce au Black Friday 2025, elle devient encore moins chère : une offre à retrouver sur Amazon qui vient tout juste de lancer sa Black Friday Week.

Au lieu de 249 € habituellement, l'Apple Watch SE 2 est à 189 € en ce moment. Cela correspond à une réduction de 25% et elle ne se refuse pas, pour un produit Apple très prisé. Vous pouvez donc l'avoir pour moins de 200 € et c'est une bonne affaire !

Apple Watch SE 2 : un excellent rapport qualité-prix

Grâce à cette offre, le prix de l'Apple Watch SE 2 chute donc de près d'un quart. Et pour ce tarif, la montre ne manque pas d'atouts. Elle offre tout ce qu'il faut pour garder un mode de vie actif, communiquer avec vos proches, suivre vos données de santé ou encore pour votre sécurité.

La montre vous envoie notamment des notifications en cas d’arythmie cardiaque, c'est-à-dire quand votre rythme cardiaque devient anormalement élevé ou trop bas. C'est grâce à sa mesure fiable de la fréquence cardiaque. Elle vous permet également de suivre d'autres indicateurs telles que la qualité du sommeil, les calories brûlées, ainsi que le suivi de nombreuses activités sportives.

L'Apple Watch SE 2 que nous avons testée est également compatible avec la détection des chutes et des chocs, et peut ainsi appeler les urgences en cas d'accidents. Enfin, elle est éligible aux toutes dernières mises à jour de WatchOS, en l'occurrence WatchOS 26.x à l'heure où ces lignes sont écrites.