Apple, Samsung, Google : les marques disent-elles la vérité sur leurs smartphones ? Leurs “petits mensonges” pointés du doigt

Les grandes entreprises technologiques, telles qu’Apple, Samsung ou encore Google, utilisent parfois des méthodes marketing discutables. Deux Youtubeurs pointent du doigt ces agissements, qui relèveraient parfois quasiment du mensonge.

Les géants du numérique, qu’on pourrait pourtant estimer dignes de confiance, sont capables de mentir à leurs clients potentiels. Et parfois, ces derniers font face à la justice. Le fabricant de l’iPhone, Apple, a par exemple été poursuivi pour publicité mensongère à cause de Siri, qui serait moins intelligent qu’annoncé. De son côté, Discord a également menti. En effet, les selfies vidéo pour vérifier son âge seront bel et bien traités par un tiers.

Mais il n’est pas ici question de mensonge en bonne et due forme, qui pourrait entraîner de sérieux problèmes juridiques pour les entreprises concernées. En effet, on parlerait plutôt ici de demi-mensonges. Ces derniers incluent des appellations trompeuses, ou des performances largement surestimées par les fabricants d’appareils électroniques.

Les youtubeurs tech Arun Maini, alias MrWhosetheboss, et Marques Brownlee (MKBHD), se sont penchés sur ces phénomènes marketing. Ces derniers mettent en évidence les nombreuses stratégies commerciales déployées par les entreprises technologiques pour inciter les consommateurs à acheter leurs produits. On parle ici, entre autres, de téléphones, d’ordinateurs ou encore de composants informatiques.

Des photos bien trop belles pour être vraies

Commençons par les smartphones. Les fabricants ont l’habitude de promouvoir ces derniers en mettant en avant des caméras toujours plus performantes. Dans ce cadre, les entreprises ont tendance à faire circuler des images toutes plus belles les unes que les autres, en précisant que celles-ci ont été saisies avec l’appareil en question.

Mais il ne faut pas oublier que, si l’objectif du smartphone a bel et bien été utilisé, les photos en question ne sont généralement pas prises par des amateurs, loin de là. Les fabricants peuvent ainsi faire appel à de véritables professionnels, ainsi qu’à divers accessoires pros, tels que des filtres ou des projecteurs. L’iPhone 15 Pro Max utilisé pour le film 28 Ans plus tard, par exemple, n’était pas « nu ». Celui-ci était équipé d’un tas d’accessoires et d’objectifs professionnels coûtant très cher.

Il est par ailleurs important de rappeler que la mode des smartphones ultra-fins n’est pas terminée, loin de là. Dans ce cadre, les fabricants redoublent d’efforts pour affiner leurs téléphones. Mais parfois, ces derniers jouent avec les chiffres. Les youtubeurs expliquent ainsi que certaines entreprises mesurent leurs appareils au point le plus fin, et non au plus épais.

La protection des écrans en question

Côté écran, se pose la question de la protection. On pense notamment au Ceramic Shield d’Apple, qui évolue en permanence. Par exemple, le Ceramic Shield de l’iPhone 12 serait bien plus résistant que son équivalent sur iPhone 11. Les fabricants utilisent des expressions telles que « résistance aux chutes » et « résistance aux rayures ». Mais il ne faut pas oublier que l’un ne va généralement pas avec l’autre.

Ainsi, un écran résistant aux chutes, tel que le Gorilla Glass, devra être plus souple pour amortir le choc. Celui-ci se rayerait donc plus facilement. Au contraire, les écrans résistants aux rayures doivent être particulièrement denses et durs. Ils deviennent donc plus susceptibles de se fissurer en cas de chute.

Des performances surévaluées ?

Passons aux performances. Les fabricants ont tendance à surutiliser l’expression « jusqu’à X fois plus rapide ». Mais ce terme reste vague. En effet, en lisant les petites lignes, on s’aperçoit souvent que les fabricants comparent en réalité les performances actuelles avec celles affichées par des appareils bien plus anciens.

Les géants de la tech aiment jouer sur les mots. Et les deux youtubeurs pointent notamment les écrans et la technologie OLED. Plusieurs fabricants parlent de technologie « QLED ». On pourrait donc penser qu’il s’agit d’une technologie « quasiment » OLED. Mais il n’en est rien. En effet, ces systèmes reposent sur une simple technologie LCD. D’ailleurs, Samsung a été poursuivi en justice pour publicité mensongère à propos de ses TV 4K QLED.

Ces entreprises de la tech rattrapées par la justice

Les fabricants ont la fâcheuse tendance à jouer sur les mots. Et parfois, certaines appellations restent floues, et ont pour but principal de rassurer le consommateur sans pour autant apporter de normes précises. On pense ici à des appellations telles que « qualité chirurgicale », « qualité militaire » ou encore « qualité aéronautique ».

Heureusement, certaines entreprises finissent un jour ou l’autre par se faire rattraper. On pense par exemple à SFR, condamné pour publicité mensongère pour son offre fibre. On pense également à Amazon Prime Video, lui aussi visé par une plainte sur le même motif.