Samsung est poursuivi pour en justice pour publicité mensongère à propos de ses TV 4K

Samsung et Best Buy sont attaqués en justice pour avoir menti sur les capacités des TV QLED de la marque coréenne. Des clients ont découvert que certains modèles de téléviseurs ne proposent pas les fonctionnalités annoncées.

Samsung et la chaîne américaine de magasins Best Buy ont été assignés en justice par un citoyen californien nommé Ray Kim Law. Ce dernier reproche aux deux compagnies d’avoir menti sur les fonctionnalités offertes par certains modèles de téléviseurs QLED 4K de la marque coréenne. Selon M. Law, les TV en question ne proposent pas, comme annoncé dans les communications officielles, le Motion Xcelerator Turbo+, le FreeSync ou encore de ports HDMI 2.1.

Le Motion Xcelerator Turbo+ comme le FreeSync visent à fluidifier l’affichage des images en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec celui du contenu, par exemple. L’objectif, pour l’un et l’autre, est de proposer une expérience visuelle plus agréable en jeu comme en visionnage de film. Le recours collectif accuse Samsung et Best Buy d'avoir annoncé que tous leurs téléviseurs QLED de Samsung possèdent l’ensemble de ces fonctionnalités ce qui, apparemment, est faux.

Samsung n'aurait pas intégré toutes les fonctionnalités annoncées dans ses TV QLED 4K

Dans le même ordre d’idée, les ports HDMI 2.1 font défaut sur certains modèles de TV de la marque asiatique. Ces prises, qui prennent en charge des résolutions et des taux de rafraîchissement plus élevés et permettent la transmission de contenu en résolution 4K jusqu’à 120 i/s, voire en résolution 8 K, sont désormais très courantes, mais elle ne sont pas présentes sur certains modèles de Samsung. Et en effet, cela limite leur connectivité et leur compatibilité avec d’autres appareils.

À ce stade, les détails concernant les modèles de TV QLED 4K de Samsung visés par l’action en justice n’ont pas été divulgués. Samsung a-t-il vraiment menti sur les spécificités de ses téléviseurs ou les clients ont-ils été floués par une mauvaise communication de la part de la chaîne de magasins Best Buy ? C’est à la justice de statuer sur ce point, mais si vous souhaitez acheter un téléviseur 4K, de Samsung ou d’une autre marque, il convient de toujours bien s’informer avant d’acheter, et de lire les mentions en petites lettres dans les publicités.

Source : Gizmo China