La mode des smartphones ultra-fins n’est pas terminée : Xiaomi s’attaque à l’iPhone Air

2026 devrait être une année ambitieuse pour Xiaomi, qui prévoirait de lancer un smartphone ultra-fin et léger à la Galaxy S25 Edge et iPhone Air, ainsi qu'un mobile pliable deux fois.

L'année 2025 a été marquée par l'arrivée des smartphones légers et ultra-fins. Samsung a dégainé le premier avec son Galaxy S25 Edge qui a peiné à nous convaincre. Son autonomie très faible, sa vitesse de charge, sa mauvaise dissipation de la chaleur et les concessions sur la partie photo en font un appareil très déséquilibré, qui ne conviendra pas à l'usage de bien des utilisateurs.

Quelques mois plus tard, Apple a répondu avec l'iPhone Air. Il souffre lui aussi de quelques défauts (pas de charge rapide, unique capteur photo au dos, la qualité vidéo pas à la hauteur d'un iPhone), mais offre une meilleure autonomie que le Galaxy S25 Edge et une expérience générale supérieure. Dans les deux cas, les ventes n'ont pas été à la hauteur des attentes. Samsung a même dû revoir ses plans à la dernière minute : le Galaxy S26 Edge devait remplacer le Galaxy S26+ au catalogue, ce dernier va finalement faire son retour et il n'y aura pas de Galaxy S26 Edge. Il n'est pas non plus certain qu'on voie un iPhone Air 2 cette année.

Un Xiaomi Slim et un smartphone pliable deux fois

Cet accueil mitigé du public aurait refroidi plusieurs constructeurs Android, qui avaient lancé le développement de leur propre smartphone fin et léger, et qui se seraient rétractés en constatant l'échec commercial de ce type de produit. Toutefois, Xiaomi pourrait tenter sa chance et lancer sur le marché en 2026 un Xiaomi Slim, rapporte Huawei Central. La marque veut être considérée comme la plus innovante du marché, du moins en Chine, et souhaiterait prouver qu'elle est capable de produire un smartphone au design contraignant, et pourquoi pas même, montrer qu'elle peut mieux faire que Samsung et Apple. D'ailleurs, on attend aussi cette année un mobile Xiaomi dont l'écran se plie deux fois.

Grâce à de nouvelles technologies de cellules de batterie, Xiaomi parvient sur ses derniers modèles de smartphones à augmenter sensiblement la capacité de ses accumulateurs. Le Xiaomi Slim devrait en profiter pour offrir une autonomie supérieure à celle octroyée par le Galaxy S25 Edge.