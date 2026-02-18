Ce rapport international révèle une hausse inquiétante des prix des GPU

Les cartes graphiques deviennent de plus en plus difficiles à acheter à prix raisonnable. Une nouvelle étude confirme une hausse marquée ces derniers mois. Certains modèles Nvidia enregistrent des augmentations particulièrement fortes.

nvidia geforce rtx 5060 ti

Depuis plusieurs mois, le marché des composants PC traverse une période de fortes tensions. Nous évoquions récemment la flambée des prix de la RAM, avec des hausses moyennes de 340 % entre l’été 2025 et janvier 2026. Certains kits DDR5 ont vu leur tarif multiplié par cinq. La mémoire NAND et les SSD suivent la même trajectoire, sous l’effet d’une demande massive liée aux serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. La situation reste très instable.

Cette crise de la mémoire ne touche pas uniquement la RAM classique. Les cartes graphiques dépendent elles aussi de mémoire vidéo, appelée VRAM. Lorsque les coûts de production augmentent, les fabricants répercutent rapidement ces hausses. Un nouveau rapport montre que les GPU sont désormais directement affectés par cette situation mondiale.

Un rapport révèle des hausses de prix allant jusqu’à 40 % sur certaines cartes graphiques Nvidia

Le rapport publié par TechSpot s’appuie sur le suivi de 14 cartes graphiques issues d’AMD, Intel et Nvidia, analysées dans 10 régions du monde. Les chercheurs ont comparé les prix relevés en novembre 2025 avec ceux observés en février 2026, en ne retenant que les modèles réellement en stock. Sur cette période, la hausse moyenne atteint 15 %.

Les modèles Nvidia haut de gamme sont les plus touchés. La RTX 5090 affiche une hausse moyenne mondiale de 31 %, avec une augmentation d’environ 40 % aux États-Unis. Les RTX 5080 et 5070 Ti progressent chacune de 25 %. Les cartes plus abordables, comme la RTX 5060, enregistrent des hausses plus modérées, autour de 10 à 11 %. Chez AMD, la RX 9060 XT 16 Go grimpe de 15 %, tandis que les RX 9070 progressent de 7 à 8 %. Les cartes Intel Arc sont moins impactées, avec des hausses comprises entre 4 et 11 %.

Cette évolution complique encore l’assemblage d’un PC en 2026. Entre la RAM, le stockage et désormais les GPU, les coûts cumulés deviennent élevés. Certains observateurs estiment que la priorité donnée aux puces destinées à l’IA pourrait accentuer la pression sur les modèles gaming. Si la crise de la mémoire persiste, ces augmentations pourraient se prolonger dans les prochains mois.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ford dévoile sa stratégie pour lancer des véhicules électriques à moins de 30 000 euros

Ford veut tourner la page de ses difficultés dans l’électrique. Le constructeur prépare une nouvelle génération de modèles plus abordables. Il compte passer sous la barre des 30 000 euros…

DJI Romo : en voulant téléguider son aspirateur robot avec une manette de PS5, il finit par en contrôler 7 000

Un propriétaire a tenté de piloter son aspirateur robot de la marque DJI avec une manette. Mais cette expérience a finalement révélé une sérieuse faille de sécurité : il a, de…

Nothing Phone (4a) : les prix augmentent, mais pour quelles nouveautés ?

La date de sortie, les prix et les caractéristiques techniques des Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro ont fuité. Voici ce qu’il faut en retenir.  Alors que Google vient…

Apple préparerait 3 nouveaux accessoires dopés à l’IA : Meta et les autres n’ont qu’à bien se tenir ?

La firme de Cupertino a pour habitude de s’inspirer de la concurrence et de s’approprier ses innovations pour les transformer en succès made in Apple. Selon les rumeurs, elle pourrait…

Prise en main du Google Pixel 10a : hyper séduisant au premier abord, mais…

À l’occasion d’une visite dans les locaux de Google France, nous avons eu l’opportunité de prendre en main en avant-première le tout nouveau Pixel 10a. En attendant notre test complet…

Voici pourquoi Tesla retire en urgence le mot Autopilot de ses publicités en Californie

Tesla abandonne le terme “Autopilot”, pourtant central dans sa communication. En Californie, le constructeur ajuste en urgence ses publicités. Une décision officielle l’y a contraint. La technologie d’aide à la…

Google Pixel 10a pas cher : où précommander le smartphone au meilleur prix ?

Comme chaque année, Google agrandit la gamme des smartphones Pixel 10. Il aura fallu attendre seulement 6 mois après la sortie des Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL…

Google officialise son Pixel 10a : autonomie, photo, durabilité, il embarque plus de nouveautés qu’il en a l’air

Le Pixel 10a est officiel. Découvrez toutes les caractéristiques du nouveau smartphone milieu de gamme de Google, qui en a un peu plus dans le ventre que ce qu’une simple…

Skyrim : le dernier patch vient enfin corriger l’horrible version Nintendo Switch 2, à vous les 60 FPS stables

Il était temps que Bethesda se décide à déployer un patch digne de ce nom pour corriger tous les problèmes de performances de Skyrim sur Nintendo Switch 2. C’est désormais…

Bon plan : le lot de 4 traceurs Ugreen FineTrack Tag passe à prix cassé, vite !

Vous souhaitez acheter un traceur de type AirTag pour facilement localiser vos affaires ? Ce bon plan est fait pour vous ! Amazon propose actuellement le lot de 4 Ugreen…