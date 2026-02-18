Ce rapport international révèle une hausse inquiétante des prix des GPU

Les cartes graphiques deviennent de plus en plus difficiles à acheter à prix raisonnable. Une nouvelle étude confirme une hausse marquée ces derniers mois. Certains modèles Nvidia enregistrent des augmentations particulièrement fortes.

Depuis plusieurs mois, le marché des composants PC traverse une période de fortes tensions. Nous évoquions récemment la flambée des prix de la RAM, avec des hausses moyennes de 340 % entre l’été 2025 et janvier 2026. Certains kits DDR5 ont vu leur tarif multiplié par cinq. La mémoire NAND et les SSD suivent la même trajectoire, sous l’effet d’une demande massive liée aux serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. La situation reste très instable.

Cette crise de la mémoire ne touche pas uniquement la RAM classique. Les cartes graphiques dépendent elles aussi de mémoire vidéo, appelée VRAM. Lorsque les coûts de production augmentent, les fabricants répercutent rapidement ces hausses. Un nouveau rapport montre que les GPU sont désormais directement affectés par cette situation mondiale.

Un rapport révèle des hausses de prix allant jusqu’à 40 % sur certaines cartes graphiques Nvidia

Le rapport publié par TechSpot s’appuie sur le suivi de 14 cartes graphiques issues d’AMD, Intel et Nvidia, analysées dans 10 régions du monde. Les chercheurs ont comparé les prix relevés en novembre 2025 avec ceux observés en février 2026, en ne retenant que les modèles réellement en stock. Sur cette période, la hausse moyenne atteint 15 %.

Les modèles Nvidia haut de gamme sont les plus touchés. La RTX 5090 affiche une hausse moyenne mondiale de 31 %, avec une augmentation d’environ 40 % aux États-Unis. Les RTX 5080 et 5070 Ti progressent chacune de 25 %. Les cartes plus abordables, comme la RTX 5060, enregistrent des hausses plus modérées, autour de 10 à 11 %. Chez AMD, la RX 9060 XT 16 Go grimpe de 15 %, tandis que les RX 9070 progressent de 7 à 8 %. Les cartes Intel Arc sont moins impactées, avec des hausses comprises entre 4 et 11 %.

Cette évolution complique encore l’assemblage d’un PC en 2026. Entre la RAM, le stockage et désormais les GPU, les coûts cumulés deviennent élevés. Certains observateurs estiment que la priorité donnée aux puces destinées à l’IA pourrait accentuer la pression sur les modèles gaming. Si la crise de la mémoire persiste, ces augmentations pourraient se prolonger dans les prochains mois.