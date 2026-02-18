Prise en main du Google Pixel 10a : hyper séduisant au premier abord, mais…

À l'occasion d'une visite dans les locaux de Google France, nous avons eu l'opportunité de prendre en main en avant-première le tout nouveau Pixel 10a. En attendant notre test complet de l'appareil, voici nos toutes premières impressions sur le “petit” smartphone de Google, qui a vraiment tout d'un “grand”.

Avec un bon mois d'avance par rapport au calendrier de 2025, le Pixel 10a vient d'être présenté par Google. Sur le papier, le smartphone a vraiment tout pour lui : deux nouveau coloris parmi quatre choix possibles, meilleure autonomie, nouveau SoC, design arrière légèrement revu, intégration de l'IA encore plus poussée (notamment pour la photo)… Et termes de prix, rien ne change. Du moins pour la version 128 Go, car pour la mouture équipée de 256 Go, c'est une autre affaire.

Nous avons eu l'occasion de “jouer” avec le nouveau Pixel 10a durant une bonne heure et vous livrons nos premières impressions. Mais avant de commencer, mentionnons une seule petite ombre au tableau : lors de cette séance, nous n'avons pas pu allumer le téléphone, Google ayant volontairement bloqué l'accès à tous les modèles présentés. Impossible donc de vous proposer un compte-rendu complet de toutes les innovations offertes au smartphone. Mais rassurez-vous, notre test arrive bientôt, puisque nous venons tout juste de recevoir à la rédaction le Pixel 10a.

Au fait, qu'est-ce qui change entre le Pixel 9a et le Pixel 10a ?

En termes de design tout d'abord, on note que le smartphone est désormais le plus plat possible, les capteurs photo à l'arrière ayant été pleinement intégrés et moulés dans la coque de l'appareil. En outre, Google affirme qu'il s'agit du modèle le plus résistant de sa gamme A. Il profite de la certification IP68 et d'un nouveau verre de protection, un Corning Gorilla Glass 7i amélioré. De quoi lui offrir une meilleure résistance aux rayures et aux chutes.

L'écran OLED de 6,3 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz (non adaptative, car la dalle n'est pas LPTO) devrait séduire celles et ceux qui sont à la recherche d'un smartphone compact, mais réactif. L'appareil est également 11% plus lumineux que le Pixel 9a, pouvant atteindre 2000 nits en HDR et jusqu'à 3000 nits en pic lumineux.

Côté purement matériel, le smartphone exploite une puce Tensor G4 (et non le récent Tensor G5, mais rien d'anormal puisqu'il s'agit d'un modèle de la série A). La capacité de la batterie est la même (5 100 mAh), mais Google promet une autonomie plus conséquente grâce à des optimisations logicielles. En revanche, la vitesse de charge filaire se révèle nettement plus rapide, permettant de passer de 0 à 50 % en environ 30 minutes avec le chargeur Google 45 W vendu séparément. Par ailleurs, le Pixel 10a est compatible avec la recharge sans fil Qi jusqu'à 10 W (contre 7,5 W pour le précédent modèle).

En matière de connectivité, le Pixel 10a se dote d'une connexion par satellite pour les appels d'urgence (Satellite SOS), une fonction auparavant réservée aux smartphones haut de gamme.

Côté logiciel, le smartphone est livré sous Android 16 et bénéficie de 7 ans de mises à jour de l'OS et de patchs de sécurité. Autre bonne nouvelle : Quick Share, la fonction de partage made in Google, est désormais compatible avec Apple AirDrop dès le lancement.

Si le Pixel 10a conserve les mêmes capteurs photo que le Pixel 9a (module grand-angle de 48 MP, ultra grand-angle de 13 MP et caméra selfie de 13 MP), le nouveau smartphone intègre de nouvelles fonctions logicielles précédemment réservées à la gamme premium. On profite donc d'une meilleure prise de vue automatique (Best Take), qui analyse plusieurs images d'une photo de groupe pour trouver le cliché parfait. Et on bénéficie d'un coach photo, qui utilise les modèles Gemini pour vous aider à optimiser l'éclairage et la composition.

Premières impressions du Google Pixel 10a

Pour un premier rendez-vous, nul doute que le contact a été très positif. Nous avons été particulièrement séduits par l'absence totale de cet effet bump à l'arrière de l'appareil, causé par les capteurs photo. Ici, il n'y a aucune protubérance occasionnée par l'îlot photo. Le dos est parfaitement plat. La prise en main est juste excellente, le smartphone pouvant désormais glisser ou extirpé sans “qu'il accroche dans la poche.”

Pour le reste, en termes de design, rien ne change réellement, à un petit détail près. Le smartphone se révèle toujours des plus classiques : les boutons d'allumage et de réglage sonore situés sur le côté droit, le tiroir SIM sur le côté gauche (alors qu'il était situé au bas de l'appareil sur le Pixel 9a, mais ce n'est pas là sa principale nouveauté)… En revanche, là on observe le plus grand changement, c'est surtout sur la partie basse du smartphone, puisqu'on note la présence de deux orifices de chaque côté du port USB-C. L'un serait dédié comme il se doit au haut-parleur, tandis que le second devrait être destiné au micro. Des informations à prendre au conditionnel, Google n'ayant pas encore confirmé ou infirmé cette supposition. A voir donc lors de notre test complet.

Si le smartphone vient tout juste d'être annoncé et qu'il est d'ores et déjà possible de le précommander, il faudra néanmoins attendre le 4 mars 2026 pour l'avoir réellement entre votre possession. De notre côté, nous venons tout juste de le recevoir à la rédaction. Nous ne manquerons pas de vous dévoiler notre test complet de l'appareil le jour J.

Enfin, en termes de tarifs, comme évoqué précédemment, la version en 128 Go de stockage ne change pas de prix : comptez 549 euros pour vous le procurer. Néanmoins, dès qu'on s'intéresse à l'édition en 256 Go, il faudra dépenser 649 euros, soit 40 euros de plus que le Pixel 9a. De quoi en refroidir pas mal de potentiels utilisateurs, qui opteront probablement pour la version en 128 Go et un stockage sur le cloud.