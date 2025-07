Des boucles d’oreille et des colliers connectés Samsung ? La Galaxy Ring donne des idées à la marque

Samsung est en train d’explorer de nouveaux formats pour ses objets connectés : des boucles d’oreilles et des colliers intelligents. Le but ? Trouver le bon équilibre entre esthétique et technologie – tout en sécurisant sa place dans un avenir où la place du smartphone dans nos vies pourrait changer. On vous en dit plus.

Article rédigé par Céline Demoineret.

Samsung souhaite aller encore plus loin dans les objets connectés wearables – ces appareils qui prennent la forme d’accessoires de mode alliant esthétique et technologie. La firme a déjà lancé une bague connectée, la Galaxy Ring, qui permet sur cette première édition de suivre un petit nombre d’indicateurs de santé de concert avec le smartphone. Mais à en croire Samsung, de nouvelles déclinaisons de ce concept sont en développement : en particulier des boucles d’oreilles et des colliers intelligents.

La marque se cherche de nouveaux moteurs de croissance, alors que l’IA et de nouvelles technologies pourraient petit à petit supplanter les smartphones. Or, tout le problème reste de rendre ces objets suffisamment utiles et séduisants – à même de conquérir de nouveaux public, notamment les femmes. Ce qui est loin d’être simple, y compris pour l’une des innovations présentées depuis longtemps comme un potentiel “smartphone killer”: « Nous travaillons activement sur les lunettes, mais certaines personnes refusent d'en porter car elles modifient leur apparence », admet Won-joon Choi président de la division mobile de Samsung en marge d’une interview de CNN.

Samsung planche sur des boucles d’oreilles et un collier connectés

Au-delà, il y a un réel désir dans tout le secteur de développer de nouveaux types d’appareils qui coupent moins leurs utilisateurs dans leurs interactions sociales de la vie réelle que les smartphones, qui déplacent l’attention. L’expérience ratée du AI Pin de la firme Humane allait en la matière dans une direction intéressante, en supprimant l’écran et en se basant exclusivement sur des conversations vocales de ChatGPT.

On note au passage que le problème n’était pas le concept lui-même mais davantage un problème de conception technique, rendant l’expérience encore trop poussive. En multipliant les wearables connectés, on peut imaginer Samsung créer petit à petit une expérience plus cohésive. Par exemple, permettre à un utilisateur de lunettes de réalité augmentée de contrôler plus précisément l’interface via sa bague Galaxy Ring.

Pour l’heure, Samsung évoque simplement ses intentions en la matière, sans donner le moindre calendrier ou feuille de route. Toutefois, il est rare que la firme laisse ce type de propos sans suite. On peut donc s’attendre à ce que la firme nous en dise davantage assez rapidement, alors que les premières lunettes connectées de Samsung doivent être lancées d’ici la fin de l’année.