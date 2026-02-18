Nothing Phone (4a) : les prix augmentent, mais pour quelles nouveautés ?

La date de sortie, les prix et les caractéristiques techniques des Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro ont fuité. Voici ce qu'il faut en retenir. 

nothing phone 4a
Crédit : Nothing

Alors que Google vient de présenter son Pixel 10a, on en sait plus sur les Phone (4a) et Phone (4a) Pro de Nothing, des smartphones de milieu de gamme qui entrent en concurrence directe avec lui. La marque a récemment officialisé une date de lancement pour ses deux appareils : le 5 mars 2026. Mais une fuite complète nous dit déjà tout ce qu'on a besoin de savoir à leur sujet.

Les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro vont tous deux voir leur prix augmenter par rapport à leur prédécesseur, rapporte Dealabs. Pour le premier, il faudra compter environ 50 euros de plus, à 409 euros pour 8 Go de RAM et 449 euros pour 12 Go de RAM, avec 256 Go de stockage dans les deux cas. La hausse est encore plus importante (autour de 90 euros) pour le modèle Pro. La configuration 8/128 Go serait vendue à 499 euros et celle à 12/256 Go à 569 euros. Ces tarifs concernent la France, la Belgique et l'Italie. En Espagne et en Allemagne, chaque version serait 20 euros moins chère.

Nothing mise sur la puissance du zoom

Le Nothing Phone (4a) serait disponible à partir du 12 mars 2026, en même temps que le Nothing Headphone (a), le nouveau casque sans fil abordable du fabricant, alternative au Nothing Headphone (1). Il se déclinerait dans les coloris Noir, Blanc, Rose et Bleu, ces deux derniers étant exclusifs à la version la plus coûteuse. Il faudrait attendre deux semaines, jusqu'au 26 mars 2026, pour se procurer le Nothing Phone (4a) Pro, attendu en Noir, Argent et Rose. Là encore, le coloris Rose serait réservé au modèle le plus chargé en mémoire.

En ce qui concerne les nouveautés, le Phone (4a) aurait un capteur photo principal de 50 MP et un téléobjectif avec zoom optique 3,5x et zoom ultra 70x. Il serait équipé d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec fréquence de rafraîchissement adaptative entre 30 et 120 Hz. L'autonomie serait améliorée, et la puissance de charge portée à 50 W.

Le Phone (4a) Pro disposerait quant à lui d'un zoom 140x, sans qu'on sache comment il est capable de réaliser cette performance (l'IA ?). Il embarquerait un écran un peu plus grand de 6,83 pouces avec fréquence de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, et aurait droit au fameux Glyph Matrix au dos.


