iOS 26.4 est déjà disponible en bêta, quoi de neuf sur iPhone ?

La bêta 1 d'iOS 26.4 arrive plus tôt qu'on le pensait, avec des changements importants pour Apple Podcasts et Apple Music. Par contre, aucune trace de la nouvelle Siri alimentée par Gemini.

Quelques jours après la sortie de la version stable d'iOS 26.3, Apple déploie la première bêta pour iOS 26.4. Cette mise à jour est disponible pour les utilisateurs qui sont inscrits au programme bêta et munis d'un iPhone compatibles (tous les appareils éligibles à iOS 26 le sont). Voici ce que nous réserve la marque à la pomme avec cette dernière mouture.

La principale fonctionnalité sur laquelle communique Apple pour iOS 26.4 est une nouvelle expérience de podcast vidéo sur Apple Podcasts. Les utilisateurs pourront passer à la volée du visionnage à l'écoute des émissions. Grâce à la technologie HLS (HTTP Live Streaming) d'Apple, il sera possible de commencer à écouter un podcast au format audio, dans sa voiture par exemple, puis de le terminer au format vidéo une fois qu'on est arrivé chez soi.

Siri sous Gemini se laisse désirer

La firme précise qu'Apple Podcasts sera aussi en mesure de passer à un affichage plein écran horizontal et de télécharger les vidéos pour un visionnage hors ligne. La qualité de la vidéo s'ajuste automatiquement pour que la lecture du podcast reste fluide quand la connexion vient à faiblir, donnant toujours la priorité à l'audio. “La vidéo s'intègre parfaitement aux émissions existantes sans perturber les abonnés ni les téléchargements”, ajoute l'entreprise.

Une autre grande nouveauté introduite par iOS 26.4 est l'introduction d'un design en plein écran pour les albums et les playlists affichés par Apple Music. L'application harmonise le fond de l'écran avec la pochette ou le visuel attribué à l'album ou à la playlist pour donner un effet esthétique plus probant. La page de profil intègre des raccourcis liés au compte Apple, un ajout qui concerne aussi Apple Podcasts et Apple TV. Une fonction de découverte de concerts près de chez soi fait aussi son apparition, comme on peut avoir sur Spotify.

Comme on le craignait, iOS 26.4 n'inclut pas la nouvelle Siri alimentée par les modèles d'IA Gemini de Google. Il faudra attendre une éventuelle mise à jour iOS 26.5, voir iOS 27 en septembre prochain, pour bénéficier d'un assistant plus intelligent.