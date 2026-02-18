Voici pourquoi Tesla retire en urgence le mot Autopilot de ses publicités en Californie

Tesla abandonne le terme “Autopilot”, pourtant central dans sa communication. En Californie, le constructeur ajuste en urgence ses publicités. Une décision officielle l’y a contraint.

tesla fsd 12.5
Source : 123rf

La technologie d’aide à la conduite de Tesla fait l’objet de nombreuses controverses. Ces derniers mois, plusieurs accidents mortels impliquant l’Autopilot ou le mode Full Self-Driving ont donné lieu à des procès. En septembre 2025, le constructeur a accepté de régler une nouvelle affaire pour homicide involontaire en Californie. La pression judiciaire et médiatique autour de ces systèmes ne cesse de croître.

Cette fois, ce n’est pas un tribunal civil mais une autorité administrative qui intervient. Le Department of Motor Vehicles de Californie, l’organisme public chargé de l’immatriculation et de la régulation des véhicules dans l’État, a accusé Tesla de communication trompeuse. En décembre, un juge administratif a estimé que l’usage des termes “Autopilot” et “Full Self-Driving” pouvait induire les conducteurs en erreur. Selon la décision, les véhicules ne pouvaient pas, au moment des publicités, fonctionner comme des voitures entièrement autonomes.

Une décision administrative oblige Tesla à revoir sa communication sur l’Autopilot

En Californie, l’utilisation du terme Autopilot dans les publicités est désormais strictement encadrée. Le DMV a accordé 60 jours à Tesla pour corriger ses supports marketing. À défaut, le constructeur risquait une suspension de 30 jours de ses autorisations de vente et de production dans l’État. Une telle mesure aurait eu un impact majeur, cet état représente près d’un tiers des ventes américaines de la marque.

Tesla a finalement pris des mesures correctives. Le constructeur a cessé d’utiliser le terme “Autopilot” pour promouvoir ses véhicules en Californie. Le mot disparaît des pages de vente locales, des publicités en ligne et des messages promotionnels visibles par les acheteurs. Il a également renforcé les mentions précisant que le système Full Self-Driving nécessite une supervision constante du conducteur. Le DMV a confirmé que ces ajustements permettaient d’éviter la sanction prévue.

Cette décision marque un tournant symbolique. Depuis 2021, les autorités californiennes reprochent à Tesla d’avoir laissé entendre que ses voitures pouvaient effectuer des trajets sans intervention humaine. Or, même aujourd’hui, ces systèmes restent des aides à la conduite. Cette adaptation confirme que les autorités encadrent désormais plus strictement les promesses liées à la conduite autonome.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ford dévoile sa stratégie pour lancer des véhicules électriques à moins de 30 000 euros

Ford veut tourner la page de ses difficultés dans l’électrique. Le constructeur prépare une nouvelle génération de modèles plus abordables. Il compte passer sous la barre des 30 000 euros…

DJI Romo : en voulant téléguider son aspirateur robot avec une manette de PS5, il finit par en contrôler 7 000

Un propriétaire a tenté de piloter son aspirateur robot de la marque DJI avec une manette. Mais cette expérience a finalement révélé une sérieuse faille de sécurité : il a, de…

Ce rapport international révèle une hausse inquiétante des prix des GPU

Les cartes graphiques deviennent de plus en plus difficiles à acheter à prix raisonnable. Une nouvelle étude confirme une hausse marquée ces derniers mois. Certains modèles Nvidia enregistrent des augmentations…

Nothing Phone (4a) : les prix augmentent, mais pour quelles nouveautés ?

La date de sortie, les prix et les caractéristiques techniques des Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro ont fuité. Voici ce qu’il faut en retenir.  Alors que Google vient…

Apple préparerait 3 nouveaux accessoires dopés à l’IA : Meta et les autres n’ont qu’à bien se tenir ?

La firme de Cupertino a pour habitude de s’inspirer de la concurrence et de s’approprier ses innovations pour les transformer en succès made in Apple. Selon les rumeurs, elle pourrait…

Prise en main du Google Pixel 10a : hyper séduisant au premier abord, mais…

À l’occasion d’une visite dans les locaux de Google France, nous avons eu l’opportunité de prendre en main en avant-première le tout nouveau Pixel 10a. En attendant notre test complet…

Google Pixel 10a pas cher : où précommander le smartphone au meilleur prix ?

Comme chaque année, Google agrandit la gamme des smartphones Pixel 10. Il aura fallu attendre seulement 6 mois après la sortie des Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL…

Google officialise son Pixel 10a : autonomie, photo, durabilité, il embarque plus de nouveautés qu’il en a l’air

Le Pixel 10a est officiel. Découvrez toutes les caractéristiques du nouveau smartphone milieu de gamme de Google, qui en a un peu plus dans le ventre que ce qu’une simple…

Skyrim : le dernier patch vient enfin corriger l’horrible version Nintendo Switch 2, à vous les 60 FPS stables

Il était temps que Bethesda se décide à déployer un patch digne de ce nom pour corriger tous les problèmes de performances de Skyrim sur Nintendo Switch 2. C’est désormais…

Bon plan : le lot de 4 traceurs Ugreen FineTrack Tag passe à prix cassé, vite !

Vous souhaitez acheter un traceur de type AirTag pour facilement localiser vos affaires ? Ce bon plan est fait pour vous ! Amazon propose actuellement le lot de 4 Ugreen…