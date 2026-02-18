Ford dévoile sa stratégie pour lancer des véhicules électriques à moins de 30 000 euros

Ford veut tourner la page de ses difficultés dans l’électrique. Le constructeur prépare une nouvelle génération de modèles plus abordables. Il compte passer sous la barre des 30 000 euros tout en préservant ses marges.

Le marché des véhicules électriques évolue rapidement. Les prix doivent baisser pour séduire davantage d’automobilistes. La concurrence chinoise impose une pression constante sur les constructeurs historiques. En 2025, Ford annonçait déjà un pick-up électrique de taille intermédiaire autour de 30 000 dollars, soit environ 27 000 à 28 000 euros. Ce modèle doit inaugurer une plateforme totalement nouvelle, pensée pour réduire les coûts et accélérer la production.

Depuis, la situation s’est tendue. Ford a enregistré de lourdes pertes dans sa division électrique et a stoppé la production du F-150 Lightning. Le groupe ne peut plus se permettre un modèle non rentable. Il mise désormais sur une stratégie industrielle complète. Le premier véhicule reposera sur une architecture baptisée UEV, pour Universal Electric Vehicle. L’objectif est de proposer un pick-up électrique attractif à environ 30 000 dollars, tout en générant des bénéfices.

La plateforme UEV promet un pick-up électrique à 30 000 dollars grâce à une architecture simplifiée et des batteries LFP

La plateforme UEV a été conçue entièrement de zéro. Ford adopte de grandes pièces en aluminium moulées en un seul bloc afin de réduire le nombre de composants. Le véhicule utilisera des batteries LFP, moins coûteuses et plus durables que les batteries traditionnelles au nickel. L’architecture électrique restera en 400 volts afin de contenir les coûts, mais adoptera un réseau secondaire en 48 volts pour alimenter certains équipements.

Ford mise aussi sur une architecture logicielle centralisée. Plusieurs fonctions électroniques seront regroupées dans cinq modules principaux. Cette approche réduit la complexité et le câblage. Le faisceau électrique serait plus court d’environ 1 300 mètres et plus léger d’une dizaine de kilos par rapport aux premiers modèles électriques de la marque. L’aérodynamique aurait été améliorée de 15 %, ce qui permet d’utiliser une batterie plus petite sans sacrifier l’autonomie.

Le projet s’appuie sur une équipe issue de divers horizons, dont la Formule 1. Des prototypes composés de pièces imprimées en 3D ont permis d’optimiser rapidement chaque détail. La batterie fera aussi office de plancher structurel, afin de réduire le poids et d’abaisser la hauteur du véhicule. La production du premier pick-up basé sur la plateforme UEV est prévue pour 2027. Pour Ford, cette nouvelle génération devra prouver qu’un véhicule électrique abordable peut enfin devenir rentable.