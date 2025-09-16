Oups, Meta a tout montré de ses lunettes avec écran par erreur, le futur c’est maintenant

À un jour de près, Meta évitait une énorme fuite concernant ses prochaines lunettes connectées. C'est raté, puisque la vidéo de présentation a été diffusée dans son intégralité, avant d'être retirée de YouTube. Voici toutes les grandes révélations avant le lancement officiel de demain.

Les fuites se sont multipliées ces derniers mois à propos des futures lunettes connectées de Meta. Mais aucune n'ont eu l'ampleur de celle qui a eu lieu cette nuit. Il fallait s'y attendre : la présentation officielle aura lieu demain. Reste à savoir s'il y aura encore des choses à apprendre, puisque c'est ni plus ni moins que la vidéo de promotion des lunettes qui s'est récemment fait la malle. En effet, quelqu'un chez Meta a visiblement appuyé sur le mauvais bouton au mauvais moment, publiant la vidéo sur YouTube.

Celle-ci n'est restée que quelques heures en ligne avant d'être retirée dans la précipitation. Pas assez rapidement toutefois pour éviter que les images ne soient sauvegardées et diffusées sur le web. De fait, on sait désormais beaucoup de choses à propos des lunettes, à commencer par leur design. Si vous êtes fan des mythiques Wayfarer de Ray-Ban, vous allez être contents : seuls les plus attentifs sauront faire la différence entre les deux modèles.

Meta dévoile par erreur ses futures lunettes connectées

Bonne nouvelle également pour ceux qui se rappellent du look atypique des Google Glass, avec lesquelles il était difficile de passer inaperçu en public. Ici, seuls quelques petits gestes pourraient vous trahir. En effet, pour ce qui est de leur fonctionnement, ces nouvelles lunettes intègrent bel et bien un écran directement dans le verre. Pour interagir, il sera visiblement possible de simplement passer son doigt dans son champ de vision. On aperçoit notamment une femme écrire un message de cette manière dans la vidéo.

Mais pour encore plus de discrétion, il sera possible d'opter pour un bracelet connecté, ce qui vous évitera d'agiter vos bras dans les airs au milieu de la rue. Pour en savoir plus, rendez-vous demain pour la présentation officielle. Pour rappel, les lunettes devraient coûter environ 740€. En outre, Meta prévoit également de dévoiler une autre paire de lunettes, cette fois en partenariat avec Oakley, qui intégreront une mini-caméra à l'avant.

Source : UploadVR