Samsung confirme la fenêtre de sortie de ses lunettes connectées

Les lunettes AR de Samsung ont une fenêtre de sortie officielle. La marque les mentionne explicitement dans sa dernière annonce des résultats financiers. Qu'apprend-on à propos du futur objet connecté ?

Qui n'a pas ses lunettes connectées ? Si vous envisagez de vous en procurer une paire, ce n'est pas le choix qui manque. Celles de Meta sont probablement les plus connues, mais les Ray-Ban avec écran dévoilé en début d'année aura du retard en France. En attendant, d'autres marques de lancent dans la course, comme Google qui veut faire oublier le fiasco des Google Glass avec son Project Aura, des lunettes intelligentes filaires. Et qu'en est-il de Samsung, l'autre grand nom manquant encore à l'appel ?

On sait que le géant sud-coréen travaille sur le sujet depuis quelques temps. Les dernières rumeurs en date parlaient d'une sortie des lunettes à réalité augmentée de Samsung pour 2026, sans pouvoir le confirmer. C'est désormais chose faite grâce à la dernière présentation des résultats financiers de la firme. Pour la première fois, elle mentionne son futur produit en le rattachant à une fenêtre de sortie.

Les lunettes à réalité augmentée de Samsung sortiront bientôt

Seong Cho, responsable du bureau du marketing stratégique au sein de la division expérience mobile de Samsung, dévoile qu'en 2026, l'entreprise compte proposer des “expériences IA multimodales riches et immersives” à travers divers produits, dont des “lunettes AR de nouvelle génération“. Il faudra se contenter de ça pour le moment. Aucune autre information n'est mentionnée dans la présentation.

Lire aussi – Ces lunettes connectées Lenovo veulent remplacer l’écran de votre smartphone

Rappelons que l'on s'attend à l'annonce de deux modèles de lunettes, sans connaître pour l'instant leurs différences. Côté technique, on parle d'une caméra intégrée de 12 MP avec mise au point automatique, d'un processeur Qualcomm AR1 et d'une batterie de 155 mAh. Il est probable que ces caractéristiques changent d'ici l'annonce officielle. En toute logique, elle devrait avoir lieu vers l'automne, comme pour le casque Galaxy XR. Rien n'empêche Samsung de créer la surprise en bousculant son calendrier cela dit. Ce ne serait pas la première fois.