Google officialise son Pixel 10a : autonomie, photo, durabilité, il embarque plus de nouveautés qu’il en a l’air

Le Pixel 10a est officiel. Découvrez toutes les caractéristiques du nouveau smartphone milieu de gamme de Google, qui en a un peu plus dans le ventre que ce qu'une simple lecture rapide de la fiche technique le laisse supposer.

Après des mois de rumeurs et de fuites, il est enfin là. Google a officiellement présenté le Pixel 10a, son nouveau smartphone de milieu de gamme. Concernant son design, il ressemble beaucoup au Pixel 9a, son prédécesseur. Mais si on y regarde de plus près, on se rend compte que son dos est parfaitement plat. Le bloc photo se fond dans le panneau arrière de l'appareil, une conception qu'on retrouve de moins en moins sur les mobiles d'aujourd'hui, dont les capteurs ont tendance à ressortir. Ce choix permet de réduire l'épaisseur maximale du dispositif et de le rendre stable quand il est posé sur une surface plane.

Google assure que le Pixel 10a est son smartphone de la série A le plus résistant à ce jour. En plus d'une résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP68, il est équipé d'un verre de protection Corning Gorilla Glass 7i amélioré offrant une meilleure résistance aux rayures et aux chutes. L'écran OLED de 6,3 pouces conserve une définition 1080p pour une densité d'environ 422 pixels par pouce, ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, qui n'est pas adaptive, la dalle n'étant pas LTPO. L'affichage est par contre 11 % plus lumineux que celui du Pixel 9a. Il peut monter à 2 000 nits en scénario HDR et jusqu'à 3 000 nits de pic lumineux.

Meilleure autonomie et recharge plus rapide

Si la capacité de la batterie est égale (5 100 mAh), Google promet une autonomie plus conséquente. Elle est sans doute permise par des optimisations logicielles, car la puce n'évolue pas : le Pixel 10a n'a droit qu'au Tensor G4 de la génération précédente, et non au Tensor G5 des Pixel 10. On nous annonce également une vitesse de charge plus rapide, le smartphone passant de 0 à 50 % en environ 30 minutes avec le chargeur Google 45 W vendu séparément. Ce n'est pas spécialement impressionnant, les mesures réalisées lors de notre futur test nous en diront plus à ce sujet. Le Pixel 10a est compatible avec la recharge sans fil Qi jusqu'à 10 W, contre 7,5 W pour le modèle antérieur.

L'IA est bien sûr au cœur de l'expérience. Gemini fournit divers outils bien utiles au quotidien, comme la fonction Entourer pour chercher, Gemini Live pour converser naturellement avec l'assistant et lui partager son écran ainsi que ce qui est capturé par la caméra, ou encore Nano Banana pour modifier ses photos, fusionner des images ou appliquer différents styles.

Le Pixel 10a se dote en outre de la connectivité par satellite pour les appels d'urgence, une fonction jusqu'ici réservée à ses smartphones haut de gamme. “En cas d'urgence, sans Wi-Fi ni réseau mobile, Satellite SOS vous permet d'orienter votre Pixel dans la bonne direction et de l'incliner vers un satellite. Votre Pixel tentera alors de se connecter aux services d'urgence pour obtenir une assistance immédiate où que vous soyez”, explique Google.

De nouvelles fonctions en photo

Google intègre les mêmes capteurs photo dans le Pixel 10a que dans le Pixel 9a. Nous avons donc :

Un grand-angle 48 MP, ouverture ƒ/1.7, taille 1/2″ et champ de vision 82°

Un ultra grand-angle 13 MP, ouverture ƒ/2.2, taille 1/3.1″ et champ de vision 120°

Une caméra selfie 13 MP, ouverture ƒ/2.2 et champ de vision 96,1°

Si côté matériel, rien ne bouge, le fabricant nous donne accès à de nouvelles fonctions logicielles, autrefois réservées à la gamme premium. Avec l'option Meilleure prise automatique, le Pixel 10a analyse automatiquement plusieurs images d'une photo de groupe pour trouver le cliché parfait, sur lequel tout le monde est à son avantage. Le Coach Photo utilise les modèles Gemini pour aider l'utilisateur à optimiser l'éclairage et la composition pour prendre de meilleures photos.

Quick Share devient compatible avec AirDrop sur de plus en plus d'appareils Android, le Pixel 10a prend en charge cette fonctionnalité dès son lancement. Le smartphone est livré sous Android 16, avec 7 ans de mises à jour d'Android et de patchs de sécurité.

Prix et disponibilité du Pixel 10a

Le Pixel 10a est commercialisé à 549 euros dans sa version avec 128 Go de stockage et à 649 euros pour passer à 256 Go de mémoire interne. Un bonus de reprise d'un ancien appareil d'une valeur de 100 euros permet de faire diminuer le tarif du mobile jusqu'au 18 mars 2026. Le smartphone est déjà disponible en précommande et sa sortie officielle est programmée pour le 5 mars. L'appareil se décline en quatre coloris : Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique.