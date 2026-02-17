Zendure lance des nouveaux systèmes de stockage solaire avec jusqu’à 1686€ d’économies par an

Zendure lance 3 systèmes de stockage solaire en France. L'objectif : permettre aux propriétaires de panneaux photovoltaïques de stocker leur électricité pour l'utiliser le soir, avec des économies qui peuvent atteindre 1686€ par an. On fait le point pour vous.

Zendure frappe fort aujourd'hui avec le lancement simultané de 2 nouveaux systèmes de stockage d'énergie solaire : les SolarFlow 2400 AC+ et 1600 AC+. Deux produits, deux publics différents, avec une même promesse alléchante : ajouter du stockage à vos panneaux solaires existants sans rien modifier à votre installation. Le 2400 AC+ pour les gros besoins, le 1600 AC+ pour les budgets plus serrés.

Derrière cette stratégie, il y a un constat simple : beaucoup de foyers ont déjà des panneaux solaires sur le toit, mais l'électricité produite en journée repart directement sur le réseau. Zendure, qui s'est fait connaître en Allemagne avec ses solutions plug-and-play pour balcons, veut changer la donne. L'idée : stocker cette énergie pour l'utiliser le soir, au moment où vos besoins sont les plus importants. Avec la hausse continue des prix de l'électricité, investir dans ce type de technologie est de plus en plus intéressant.

SolarFlow 2400 AC+ : puissance et performance

Le SolarFlow 2400 AC+ est clairement le produit phare pour le marché français. Ce système de 2400W s'adresse aux propriétaires qui ont déjà des panneaux solaires et veulent les rentabiliser vraiment. La grande force ? Il se branche directement sur votre installation existante, que vous ayez des micro-onduleurs Enphase, APsystems ou n'importe quelle autre marque. La certification IP65 garantit une installation en extérieur sans souci, même face à la pluie et la poussière.

Côté chiffres, on parle d'économies qui peuvent atteindre 1686€ par an pour un foyer moyen en France, avec un retour sur investissement en 2,7 ans. Le système embarque 2,4 kWh de batteries de base, extensibles jusqu'à 16,8 kWh si vos besoins augmentent. L'intelligence artificielle ZENKI 2.0 analyse vos habitudes de consommation et optimise automatiquement les cycles de charge et décharge. Concrètement, le système apprend à quel moment vous consommez le plus et ajuste le stockage en conséquence. En prime, il intègre un mode backup qui prend le relais en cas de coupure de courant.

Au cœur du système se trouve le HEMS 2.0 (Home Energy Management System), la nouvelle génération de gestion énergétique de Zendure. Le principe : centraliser le pilotage des panneaux solaires, des batteries, des pompes à chaleur et des véhicules électriques sur une seule plateforme. L'architecture repose sur trois niveaux (couche matériel, plateforme de service et logiciel) qui permettent de surveiller l'ensemble, de dispatcher intelligemment l'énergie et de coordonner tous les appareils entre eux. Connecté à plus de 840 fournisseurs d'énergie européens, le HEMS peut programmer les cycles de charge selon les tarifs heures pleines/heures creuses.

Le moteur derrière tout ça, c'est ZENKI™ 2.0, l'intelligence artificielle qui prédit, optimise et répartit les flux d'énergie automatiquement. En mode ZENKI, le système équilibre tout seul l'utilisation entre solaire, batterie et réseau. Il intègre même un assistant IA qui donne des conseils en temps réel et surveille l'état du système. Selon Zendure, cette optimisation peut réduire la facture d'électricité jusqu'à 73% par rapport à un fonctionnement sans ZENKI.

Côté sécurité, la technologie ZenGuard™ intègre trois niveaux de protection : un double système de gestion de batterie qui surveille en temps réel la température et le courant, une maintenance automatique qui préserve la batterie même en cas de faible ensoleillement ou de températures négatives, et un système d'extinction par aérosol qui se déclenche automatiquement en cas de surchauffe anormale à 170°C.

SolarFlow 1600 AC+ : accessibilité et rapport qualité-prix

Le SolarFlow 1600 AC+ joue une carte différente : celle de l'accessibilité. Avec ses 1600W (modulables jusqu'à 3600W avec des batteries supplémentaires), il cible les appartements et petites maisons qui ont une installation solaire plus modeste. Le prix d'entrée est plus bas, mais on garde les mêmes fonctionnalités avancées que son grand frère.

C'est le bon compromis si vous n'avez pas besoin de faire tourner une pompe à chaleur et une voiture électrique en même temps. Pour une consommation modérée (quelques appareils électroménagers, l'éclairage, le frigo), c'est largement suffisant. Et la rentabilité reste au rendez-vous : avec un investissement initial plus faible, le retour sur investissement peut même être plus rapide pour les petits consommateurs.

Gestion intelligente et compatibilité : deux systèmes qui évoluent avec vos besoins

Les deux systèmes partagent le même ADN : compatibilité totale avec les installations existantes, gestion intelligente via l'application, et possibilité d'évoluer dans le temps en ajoutant des batteries. Zendure intègre également son système de gestion énergétique HEMS (Home Energy Management System) qui coordonne automatiquement la production solaire, le stockage et la consommation du foyer. Le système peut gérer jusqu'à 6 appareils simultanément et s'intègre avec plus de 840 fournisseurs d'énergie européens (EDF, Engie, TotalEnergies…) pour optimiser les cycles de charge selon les tarifs heures pleines/heures creuses.

Pour ceux qui ont des pompes à chaleur ou des voitures électriques, le HEMS permet de coordonner la recharge : l'excédent solaire sert à préchauffer la maison ou recharger la voiture aux moments les plus économiques. Le système est également compatible avec les plateformes domotiques comme Home Assistant ou Homey via le protocole MQTT, et fonctionne avec les compteurs intelligents Shelly, EverHome ou HomeWizard que vous avez peut-être déjà. Un port RJ45 permet aussi une connexion filaire pour garantir la stabilité, même en cas de problème Wi-Fi.

Côté production, Zendure dispose de son propre outil industriel avec des lignes d'assemblage et de test dédiées aux micro-onduleurs, systèmes de batteries et solutions de stockage complètes. Pour le SolarFlow 2400 AC+, la capacité de production atteint plusieurs millions d'unités par an. Les lignes sont suffisamment polyvalentes pour fabriquer aussi bien des batteries pour motos électriques et drones que des systèmes portables ou stationnaires. Cette maîtrise de la chaîne d'approvisionnement garantit des délais de livraison fiables et une disponibilité constante des produits.

Nouveautés Zendure : prix et disponibilités

Les 2 systèmes sont disponibles dès aujourd'hui sur le site de Zendure France. Si vous avez déjà des panneaux solaires qui tournent à vide en journée, l'addition est simple : avec le 2400 AC+, on parle de 1686€ d'économies par an pour un foyer moyen. Ça fait 140€ par mois en moins sur la facture d'électricité. Le système se rentabilise en moins de 3 ans, et ensuite c'est du bénéfice net. Difficile de trouver un meilleur rendement ailleurs.

Les offres disponibles :

SolarFlow 2400 AC+ + AB3000L + 3CT à 1707€ sur le site officiel et Amazon

SolarFlow 2400 AC+ à 959€ sur le site officiel et Amazon

SolarFlow 1600 AC+ à 719€ au lieu de 919€ sur le site officiel et Amazon

SolarFlow 1600 AC+ + AB2000X à 1318€ au lieu de 1638€ sur le site officiel et Amazon

Pour ceux qui prévoient une nouvelle installation complète, Zendure propose également le SolarFlow 2400 Pro. Ce modèle haut de gamme se différencie par ses 4 MPPT qui permettent de connecter jusqu'à 8 panneaux solaires avec des orientations différentes, et une puissance totale qui peut atteindre 4800W en couplage DC+AC. Avec une capacité extensible jusqu'à 16,8 kWh, il s'adresse aux foyers avec une forte consommation énergétique (pompe à chaleur, recharge de véhicule électrique, etc.) et qui partent de zéro ou veulent refaire leur installation photovoltaïque complètement.

Les offres disponibles :

SolarFlow 2400 Pro AC+ à 1199€ au lieu de 1399€ sur le site officiel

SolarFlow 2400 Pro AC+ & Zendure 3CT à 988€ au lieu de 1278€ sur le site officiel

SolarFlow 2400 AC+ & 1*AB3000L & Zendure 3CT à 1707€ au lieu de 2097€ sur le site officiel

A propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure se positionne comme le pionnier des systèmes de gestion énergétique domestique plug-and-play à l'échelle mondiale, avec une forte présence en Europe. L'entreprise, basée entre la Silicon Valley, la Chine, le Japon et l'Allemagne, a fait sa réputation avec ses systèmes de balcon en Allemagne, où elle figure dans le top 3 du marché. En 2024, ses utilisateurs ont généré plus de 13 millions de kWh d'électricité propre, ce qui représente environ 4 à 6 millions d'euros d'économies pour les foyers européens.

