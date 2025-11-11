Avec iOS 27, Apple entrera (vraiment) dans l’air de l’intelligence artificielle

2026 sera l’année du vrai départ d’Apple dans l’intelligence artificielle. Si un premier tournant est attendu avec la mise à jour iOS 26.4 qui inclura la nouvelle version de Siri, l’étape suivante arrivera avec iOS 27 qu’Apple devrait présenter à la prochaine conférence WWDC. Trois nouveaux services seraient prévus, dont l’un pourrait être une première mondiale. Explications.

De l’avis général, Apple a raté son entrée dans l’intelligence artificielle. Si Facebook, Microsoft et Google ont plutôt bien réagi au lancement de ChatGPT en novembre 2022, en lançant très rapidement après Gemini, Llama et Copilot, Apple a tardé à intégrer cette technologie au sein de son écosystème. Le discours officiel était alors simple : tant que ça ne bénéficie pas à l’utilisateur, ce n’est pas encore utile. Or, il faut du temps (et de l’argent) pour créer des modèles génératifs et les intégrer à un écosystème existant.

Ce n’est donc que le 10 juin 2024 qu’Apple a officiellement dévoilé « Apple Intelligence » qui combine de petits modèles fonctionnant localement pour des tâches précises et un accès à ChatGPT pour les tâches un peu plus complexe. Apple Intelligence a été lancé en beta avec iOS 18.1 et en version finale avec iOS 18.2 dans certains pays. En France, il a fallu attendre 2025. L’outil permet de créer des textes et des images, de retoucher des photos, de réaliser des recherches visuelles ou encore d’interroger Siri. Mais nous sommes loin de l’intégration de Gemini à Android.

Apple entrera dans l'ère de l'intelligence artificielle avec iOS 27

Cela pourrait changer en 2026. En effet, selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple préparerait plusieurs nouveautés importantes avec iOS 27. Trois sont citées dans son article. D’abord, une nouvelle version de la recherche vocale de Siri, certainement proche de Gemini Live sur Android. Ensuite, la recherche sur web assistée par intelligence artificielle. Une fonction qui sera certainement proche de Search AI de Google.

Enfin, Apple intègrerait à iOS 27 un assistant intelligent dédié à la santé. Ce dernier sera intégré à l’application Santé d’iOS. Et il devrait avoir accès à l’ensemble des données biométriques qu’elle contient. Cet agent pourrait alors préconiser de bonnes habitudes à prendre en fonction de l’utilisateur (régime alimentaire, activité physique, objectif de poids, etc.), voire émettre des alertes. Intégrer une intelligence artificielle dédiée à la santé serait une première.

Avant iOS 27, Gemini arriverait dans l'iPhone avec iOS 26.4

Pour rappel, iOS 27 est la future version du système d’exploitation des iPhone. Elle sera officialisée en juin 2026, lors de la prochaine édition de la conférence WWDC qu’Apple dédie aux développeurs. Entre temps, une autre nouveauté très importante est attendue pour Apple Intelligence : la grande mise à jour de Siri, attendue avec iOS 26.4, laquelle devrait être déployée par la firme américaine au ours du printemps prochain. Cette nouvelle version de Siri s'appuierait largement sur Gemini. Reste à savoir si le partenariat avec ChatGPT sera alors encore d’actualité.