Bon plan : le lot de 4 traceurs Ugreen FineTrack Tag passe à prix cassé, vite !

Vous souhaitez acheter un traceur de type AirTag pour facilement localiser vos affaires ? Ce bon plan est fait pour vous ! Amazon propose actuellement le lot de 4 Ugreen FineTrack Tag à seulement 29,99 €  au lieu de 42,99 €. C’est une affaire !

Pack 4 traceurs UGREEN FineTrack Tag

Les traceurs vous donnent la possibilité de retrouver très simplement vos objets égarés. Compacts et endurants, ils peuvent se glisser facilement dans un sac, dans la voiture, s’accrocher à des clés, un portefeuille ou à une valise pour ne plus perdre vos précieuses affaires.

Amazon propose actuellement le pack de 4 traceurs Ugreen FineTrack Tag à petit prix. Normalement en vente à 42,99 €, vous pouvez vous les offrir à 29,99 € seulement. C’est un excellent prix, alors profitez-en vite !

Pourquoi craquer pour les traceurs Ugreen FineTrack Tag ?

Vous avez la tête en l’air et avez tendance à égarer vos affaires ? Le Ugreen FineTrack Tag vous apporte une solution peu coûteuse et efficace pour retrouver des objets perdus ou volés. Ce traceur compatible iOS est certifié par l'App Find My pour vous permettre de localiser vos clés, votre valise, votre sac, votre portefeuille, votre vélo et plus encore.

Grâce à sa batterie longue durée qui se recharge par le câble USB-C fourni, vous profitez d’une autonomie d’un an qui vous offre une tranquillité d’esprit. D’ailleurs, avec l’application « Find My », vous pouvez vérifier le niveau de batterie et recevoir un rappel sur votre smartphone lorsqu’il est trop faible.

Son fonctionnement est très simple. Lorsque vous vous trouvez à proximité de l’objet perdu, vous utiliser l'application “Find My” ou demander à Siri d’activer le haut-parleur intégré pour entendre le bip qui émet un son à 80dB. Si l’objet est loin de vous, vous recevez automatiquement une alarme de perte et les autres utilisateurs de “Find My » peuvent vous aider à le localiser s’ils sont à proximité.


