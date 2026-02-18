Google dévoile le fonctionnement des lunettes Android XR dans un document officiel

Les lunettes Android XR tant attendues se dévoilent enfin. Un document interne de Google révèle leur fonctionnement en détail. Boutons physiques, gestes et interface minimaliste, tout se précise avant leur lancement.

Google accélère sur la réalité augmentée. En décembre dernier, lors de The Android Show : XR Edition, la firme présentait Android XR, son nouvel écosystème dédié aux casques et aux lunettes connectées. Elle avait aussi montré le Project Aura, des lunettes XR filaires développées avec XREAL. Ce modèle combine légèreté et puissance grâce à un boîtier externe qui regroupe batterie et unité de calcul.

Nous évoquions récemment l’intégration en préparation de Google Maps sur Android XR, avec une navigation enrichie et liée à Gemini Live. La firme cherche ainsi à les intégrer dans les usages du quotidien, avec des fonctions pratiques et directement accessibles. Pour accompagner ces nouveaux formats, Google publie désormais un guide de conception destiné aux développeurs. Ce document détaille précisément le fonctionnement de ce nouvel accessoire.

Le guide officiel d’Android XR confirme des boutons physiques, un pavé tactile et deux types de lunettes

Le document officiel de Google consacré aux lunettes Android XR détaille précisément les différents modèles en préparation. Ce guide distingue deux catégories d’appareils. Les AI Glasses intègrent des haut-parleurs, un microphone et une caméra. Les Display AI Glasses ajoutent un petit écran activable à la demande. Ces dernières se déclinent en version monoculaire, avec un seul affichage, ou binoculaire, avec deux écrans prévus plus tard.

Google impose plusieurs boutons physiques sur ses lunettes. Tous les modèles devront intégrer un bouton d’alimentation, un bouton dédié à la caméra et un pavé tactile. Les versions équipées d’un écran disposeront aussi d’un bouton pour activer ou désactiver l’affichage. Un appui simple sur le bouton caméra prendra une photo. Un appui long lancera une vidéo. Un appui prolongé sur le pavé tactile activera Gemini, tout comme la commande vocale. Un glissement vers le bas servira de retour système, tandis qu’un geste à deux doigts réglera le volume.

Le document précise aussi des éléments d’interface. Deux LED seront obligatoires, l’une pour l’utilisateur et l’autre pour signaler l’activité aux personnes autour. L’écran d’accueil des modèles avec affichage s’inspire de l’écran verrouillé Android. Les notifications apparaîtront sous forme de pastilles arrondies. Google recommande enfin des couleurs peu énergivores, comme le vert, afin de limiter la chauffe et préserver l’autonomie.