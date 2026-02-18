Google Pixel 10a pas cher : où précommander le smartphone au meilleur prix ?

Comme chaque année, Google agrandit la gamme des smartphones Pixel 10. Il aura fallu attendre seulement 6 mois après la sortie des Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL pour voir apparaître le Pixel 10a, une version plus abordable mais qui reprend les points forts des autres modèles de la famille Pixel 10. Dans cet article, on vous dit tout sur ce nouveau téléphone mais aussi où le précommander au meilleur prix.

Où trouver le Google Pixel 10a au meilleur prix ?

Cliquez ici pour acheter le Google Pixel 10a sur Boulanger

En août dernier, Google sortait trois nouveaux smartphones : les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Le but : offrir le meilleur des technologies et du savoir-faire Google dans des smartphones au design impeccable. Avec le Pixel 10a, l'objectif reste le même, mais pour un tarif de moins de 550 euros.

En effet, le Google Pixel 10a est disponible en précommande à partir de 549 euros dans sa version 128 Go et 649 euros dans sa version 256 Go. C’est un tarif très compétitif sachant que le Pixel 10 128 Go est sorti au prix de vente conseillé de 899 euros. La version 10a vous permet donc de faire une économie substantielle de 350 euros. Au niveau des coloris, vous pourrez choisir entre Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique.

Offre de précommande du Google Pixel 10 a

Vous attendez une bonne offre pour craquer sur le nouveau smartphone de Google ? Tout comme sur Boulanger, la Fnac et Darty proposent une promotion exceptionnelle pendant les précommandes du Pixel 10a. Vous avez jusqu’au 18 mars pour profiter d’un bonus reprise de 100 euros. Ainsi, le Pixel 10a voit son prix chuter à seulement 449 euros dans sa version 128 Go et 549 euros dans sa version 256 Go. C'est un excellent prix pour ce smartphone qui a une ambition très simple : devenir le meilleur smartphone de milieu de gamme en 2026.

Les caractéristiques du Google Pixel 10a

Le Google Pixel 10a est un smartphone de milieu de gamme qui ne manque pas d'atouts, à commencer par sa puissante puce Google Tensor G4 spécialement conçue pour tirer profit des fonctionnalités IA de Gemini. Il disponible en deux tailles de stockage, 128 Go ou 256 Go, pour s'adapter au mieux à vos besoins, et bénéficie de 8 Go de RAM. C'est un modèle performant et polyvalent, qui peut parfaitement tenir la route, même en cas d'utilisation intensive.

Pour l'écran, on retrouve une belle dalle Actua OLED de 6,3 pouces qui profite d'une définition de 1080 x 2424 pixels et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec une luminosité de 2000 nits et un pic à 3000 nits, vous avez des images particulièrement lumineuses, même en plein soleil. Vos contenus sont fluides et brillants pour une expérience optimlale.

Côté photo, le Pixel 10a n'a rien à envier à la concurrence, bien au contraire. À l'arrière, il est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. À l'avant, un capteur selfie de 13 mégapixels vient compléter le tout. Grâce au Mode Vision de nuit, vos clichés sont nets, même avec une faible luminosité. Il intègre aussi différents outils photo pour un résultat optimal.

Enfin, son autonomie est un atout de taille puisque le Google Pixel 10a est doté d'une batterie de 5100 mAh qui vous assure 30 heures d’utilisation, et même jusqu'à 120 heures lorsque l'ultra économiseur de batterie est activé !

