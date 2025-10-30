Vous comptez acheter les lunettes Meta Ray-Ban Display ? Ne perdez surtout pas le bracelet qui va avec

Les lunettes connectées Meta Ray-Ban Display arrivent bientôt. Un conseil : une fois qu’elles seront entre vos mains, faites très attention au bracelet fourni avec. Voici pourquoi.

Si l’idée de vous procurer des lunettes connectées vous titille, vous lorgnez peut-être du côté de Meta. Le groupe de Mark Zuckerberg est bien installé dans ce secteur grâce à son partenariat avec Ray-Ban. En septembre 2025, les deux entreprises dévoilaient les Ray-Ban Meta Gen 2, plus puissantes et plus endurantes que le modèle précédent. Vous cherchez mieux ? Alors attendez l’arrivée des Meta Ray-Ban Display. Vendues 799 dollars, elles possèdent un affichage intégré.

Pour naviguer, pas question de vous faire toucher les verres bien sûr. Tout se fait par gestes : pincer deux doigts, faire glisser son pouce sur son index… Un fonctionnement rendu possible par l’utilisation d’un bracelet appelé Neural Band. Il interprète les mouvements de vos doigts et transmet l’information aux lunettes. Pratique. Un conseil cependant : faites en sorte de ne pas le perdre ou le casser.

Pourquoi il ne faut pas perdre le bracelet fourni avec les lunettes Meta Ray-Ban Display

Le bracelet n’est pas un accessoire “bonus” au même titre qu’un étui de chargement par exemple. Il fait partie intégrante du système, vous n’avez pas d’autres choix que de vous en servir. Mais comme tous les appareils de ce genre, il peut être nécessaire de le remplacer à un moment ou un autre, quelle que soit la raison. Comment faire dans ce cas ? Le Neural Band n’est pas disponible à l’achat séparément. Faut-il racheter les lunettes avec ? Heureusement non, mais ne vous réjouissez pas trop vite.

Lire aussi – Ces lunettes connectées font passer les Ray-Ban de Mark Zuckerberg pour des reliques

Nos confrères de The Verge ont posé la question à Meta et la réponse est claire : si vous avez besoin d’un bracelet de remplacement pour vos Meta Ray-Ban Display et que vous n’êtes pas couvert par la garantie, vous devrez le payer 199 dollars. Ce qui se traduira probablement chez nous par 199 euros une fois le produit disponible. Sachant que les lunettes devraient déjà en coûter aux alentours de 800, mieux vaut prendre particulièrement soin du Neural Band.

Source : The Verge