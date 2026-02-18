Skyrim : le dernier patch vient enfin corriger l’horrible version Nintendo Switch 2, à vous les 60 FPS stables

Il était temps que Bethesda se décide à déployer un patch digne de ce nom pour corriger tous les problèmes de performances de Skyrim sur Nintendo Switch 2. C'est désormais chose faite, avec un jeu qui tourne enfin convenablement à 60 FPS.

Que Skyrim sorte sur Nintendo Switch 2 ne fût pas vraiment une surprise, le jeu ayant eu droit à peu près à toutes les versions possibles et imaginables sur toutes les machines possibles et imaginables depuis sa sortie. Malheureusement, Bethesda étant Bethesda, que cette version soit particulièrement buggée n'a également surpris personne. C'est en décembre dernier que le portage a été lancé, venant améliorer la précision des textures et des performances supposément améliorées.

Dans l'ensemble, le contrat a été respecté : les visuels sont en effet plus nets et il est possible, grâce au DLSS, d'atteindre les 60 FPS en jeu — théoriquement. Seulement, depuis la sortie, les joueurs ont remarqué que ce contrat était visiblement soumis à conditions. D'une part, les sacro-saints 60 FPS n'étaient que rarement atteints, mais surtout, beaucoup rapportent être victimes d'un input lag proprement ahurissant. Après un premier patch pas franchement concluant, Bethesda vient enfin de régler ces problèmes.

Skyrim est enfin jouable sur Nintendo Switch 2

La version 1.2 de Skyrim sur Nintendo Switch est donc désormais disponible et apporte dans son sac son lot d'améliorations. Premièrement, le problème d'input lag semble enfin régler, rendant le jeu beaucoup plus agréable dans son ensemble. Ensuite, la mise à jour permet d'activer et de désactiver à volonté les mots Performance et Qualité en fonction de ses préférences (et surtout, de la zone dans laquelle on se trouve).

Autrement dit, vous pouvez choisir entre un 30 FPS tout à fait stable grâce au mode Qualité, qui agrandit la distance d'affichage et apporte toutes les améliorations graphiques du portage Switch 2, ou un 60 FPS beaucoup plus stable qu'auparavant, mais pour lesquels il faudra faire l'impasse sur quelques éléments visuels. La nature y est notamment beaucoup moins dense et la distance d'affichage rappelle celle du jeu d'origine, sorti en 2011.