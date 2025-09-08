Keynote Apple 2025 : comment suivre le lancement de l’iPhone 17 en direct

« Wow en vue » ! Apple s’apprête à dévoiler en direct ses prochains produits mardi 9 septembre à 19 heures lors de sa keynote de rentrée. Les iPhone 17 en seront bien évidemment les vedettes, mais leur présentation devrait s’accompagner d’autres accessoires, dont certains qui se font attendre depuis l’an dernier déjà. Voici comment suivre cet événement en direct et ce qu’il faut en attendre.

Après le sentiment de déception laissée par la conférence « It’s Glowtime » d’Apple l’an dernier, les amateurs de produits Apple sont dans les starting-blocks pour la keynote de lancement de l’iPhone 17. Pour ceux qui souhaitent y assister en direct, Apple a prévu, comme l’an dernier, plusieurs options de visionnage.

En plus du site web Apple Events et de l’application Apple TV, la marque à la pomme diffusera l’événement en direct sur sa chaîne YouTube officielle, ce qui est probablement la méthode la plus accessible. Il suffit de s’y rendre à l’heure de l’événement avec presque n’importe quel appareil connecté à Internet pour être, selon les dires d’Apple, bouche bée. Voici ce qui vous y attend.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE D’APPLE ?

Quand a lieu la présentation d’Apple ? : mardi 9 septembre 2025

: mardi 9 septembre 2025 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19 h (heure française)

: à 19 h (heure française) Comment suivre le live d’Apple : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE LA CONFÉRENCE D’APPLE ?

Les smartphones de la gamme iPhone 17 seront sans conteste les stars de l’événement. Après la relative déception liée aux iPhone 16 et l’intégration d’Apple Intelligence – toujours aux abonnés absents chez nous et qui ne s’est pas montrée à la hauteur des espérances aux États-Unis –, l’iPhone 17 devrait proposer son lot de nouveautés importantes.

L’iPhone 17 Air devrait être au centre de l’attention. Ce modèle qui devrait remplacer le modèle iPhone Plus s’inscrit dans l’air du temps et mise sur une finesse et une légèreté extrêmes. Reste à savoir s’il convaincra davantage que le Galaxy S25 Edge de Samsung.

La prochaine génération d’iPhone Pro devrait aussi connaître des modifications de conception majeures : le bloc photo emblématique est redessiné et, un peu à la manière des Pixel, occupe toute la largeur du panneau arrière. On attend aussi un coloris orange, suggéré par plusieurs fuites, qui a beaucoup fait réagir. Et l’interface devrait être révolutionnée avec Liquid Glass d’iOS 26.

Les évolutions devraient de manière générale être plus timides chez l’iPhone 17 de base, comme si Apple le reléguait au second plan pour favoriser des appareils plus haut de gamme : il devrait être le seul à garder 8 Go de RAM, et aucune modification particulière ne semble être attendue au niveau du Dynamic Island ou du bloc photo à l’arrière.

Cette keynote de rentrée devrait également être l’occasion pour Apple de présenter trois nouveaux modèles de montres connectées, contrairement à l’an dernier où seule l’Apple Watch Series 10 avait été présentée. L’Apple Watch Series 11 pourrait être décisive pour la place de la marque à la pomme sur le marché des montres connectées, mais elle risque de décevoir en ne promettant pas de bond de performances avec sa nouvelle puce S11, basée sur la même architecture T8310 que les processeurs S9 et S10. En revanche, elle promettrait cinq nouveautés qui pourraient tout changer.

L’Apple Watch Ultra 3, qui était déjà attendue l’an dernier, devrait donc officiellement voir le jour cette année avec plusieurs nouveautés selon les rumeurs : au-delà d’un écran OLED grand angle et d’un processeur plus récent, la Ultra 3 devrait intégrer la 5G et être la première Apple Watch à disposer d’une connectivité par satellite. De quoi en faire un terminal autonome visant à réduire notre dépendance au smartphone en prenant le relais sur des tâches essentielles.

Pour l’Apple Watch SE 3, le modèle de montre le plus abordable de la marque, les rumeurs sont plus frileuses : elle sera peut-être dotée de la même puce que la prochaine Series 11, rendant la montre plus rapide et réactive, et elle connaîtra probablement une mise à niveau du capteur cardiaque optique.

Toujours côté accessoires, les amateurs d’audio devraient découvrir la nouvelle génération d’écouteurs haut de gamme : les AirPods Pro 3. Ils devraient reprendre l’essentiel du design de leurs prédécesseurs – sortis trois ans plus tôt –, mais apporteraient trois fonctionnalités majeures. Deux d’entre elles mettraient l’accent sur la santé – un capteur de fréquence cardiaque et un de température –, une stratégie gagnante par le passé pour l’Apple Watch. L’essai à de grandes chances d’être transformé, étant donné la prise de conscience accrue des utilisateurs dans ce domaine. En revanche, la troisième grande fonctionnalité pourrait ne pas être disponible à la sortie, mais ajoutée avec une mise à jour.