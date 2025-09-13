Même en précommandant l’iPhone 17 maintenant, vous risquez de ne pas le recevoir pour sa sortie

Si vous pensiez que précommander l'iPhone 17 sur le site d'Apple vous permettrait de le recevoir le jour de sa sortie, c'est raté. 13

Après avoir présenté ses iPhone 17 mardi dernier, Apple a lancé vendredi 12 septembre les précommandes de ses nouveaux mobiles. Et il semble que la marque ne puisse déjà pas tenir les délais de livraison. Alors que les quatre modèles d'iPhone 17 sont censés sortir le 19 septembre 2025, il faudra attendre parfois plusieurs semaines avant de pouvoir recevoir l'appareil qu'on a commandé, même en précommandant dès à présent.

Sur le site officiel d'Apple, pour une livraison à Paris, on nous indique par exemple qu'un iPhone 17 Pro 512 Go en coloris orange ne sera livré qu'entre le 29 septembre et le 6 octobre. Pour un iPhone 17 Pro Max 1 To bleu, la fenêtre de livraison est encore plus tardive, entre le 6 octobre et le 13 octobre.

Précommander l'iPhone 17 ne garantit pas de le recevoir à sa sortie

Si vous souhaitez un iPhone Air, vous avez un peu plus de chance. Dans sa version 1 To et coloris blanc, vous avez encore la possibilité d'être livré dès le 19 septembre. Par contre, pour ce même modèle et dans la même couleur, mais avec 256 Go ou 512 Go de stockage, il faut attendre entre le 24 et le 29 septembre. Pour un iPhone 17 standard, avec 256 Go de stockage, soit l'option la moins chère de cette génération, la livraison est promise entre le 29 septembre et le 6 octobre pour tous les coloris. Soit, au mieux, 10 jours après la sortie des appareils.

Apple offre la possibilité de venir récupérer son nouvel iPhone dans un Apple Store dès le 19 septembre. Mais tout le monde n'a pas accès à une boutique physique près de chez soi. On ne sait pas si ces délais sont dus à un manque de stocks ou à des difficultés logistiques avec la livraison.

Arborant un tout nouveau design, les iPhone 17 semblent bien se vendre, de premiers retours rapportant de bien meilleures précommandes que celles de l'iPhone 16. Mais c'est sur le long-terme que l'on jugera les ventes de cette génération. En France, à stockage égal, la plupart des modèles sont moins chers cette année, ce qui pourrait participer à séduire les consommateurs.